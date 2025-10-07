Zlatan Ibrahimovic revela que su paso por Barcelona paso de ser un sueño a una pesadilla

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović volvió a hablar sobre uno de los episodios más polémicos de su carrera, su breve paso por el Barcelona. En una reciente entrevista, el exdelantero recordó su etapa en el conjunto blaugrana y la describió como una experiencia amarga que no cumplió con las expectativas que tenía al llegar al club en 2009.

Ibrahimović llegó al Barcelona procedente del Inter de Milán, en un traspaso que generó gran expectativa. El sueco era una de las figuras más cotizadas del futbol europeo y su llegada prometía reforzar el ataque del equipo dirigido entonces por Pep Guardiola. Sin embargo, el sueño duró poco pues, un año después, Zlatan ya jugaba para otro club.

En un reciente episodio del podcast de Piers Morgan el exjugador aseguró que alcanzar el sueño de vestir la camiseta del Barcelona no le trajo la felicidad que imaginaba. “Mi sueño era venir a Barcelona y después de un año era mi pesadilla”, confesó.

Tuvo una etapa complicada | MEXSPORT

Choques con Guardiola y pérdida de identidad

Desde su llegada, Ibrahimović se enfrentó con un entorno técnico que, según él, no le permitió desenvolverse con libertad. Pep Guardiola, entrenador del equipo en ese entonces, fue uno de los principales factores en la ruptura. Zlatan explicó que su estilo de juego y su personalidad no encajaban en la filosofía del técnico catalán.

“Me sentí limitado, perdí mi forma natural de jugar”, comentó. A pesar de anotar 22 goles y repartir 13 asistencias durante la temporada 2009-2010, el delantero sueco no se sintió pleno. Las diferencias con Guardiola terminaron por hacer que su estancia fuera insostenible, a tal punto que fue cedido al AC Milan al finalizar la temporada.

El sueco participó en 46 partidos oficiales con el Barcelona, siendo el club europeo donde menos jugó, sin contar su paso por el Malmö en Suecia. Aun así, conquistó cinco títulos, entre ellos la Liga de España y el Mundial de Clubes.

Tuvo buenos datos | MEXSPORT

El dinero no compra la felicidad, asegura Zlatan

Durante la charla, Ibrahimović también reflexionó sobre la relación entre el dinero y la felicidad, dejando claro que su experiencia en el Barcelona fue una lección sobre lo que realmente importa.

“El dinero crea problemas, incluso en las familias. El dinero trae estrés; cuanto más tienes, más estrés. Yo crecí con poco y fui feliz”, afirmó. El exdelantero explicó que, aunque el dinero puede hacer la vida más fácil, no garantiza la plenitud: “La felicidad son momentos. Soy feliz ahora, pero en diez minutos podría no serlo. El dinero lo hace más fácil, pero no te da felicidad”, expresó el exfutbolista.

Reconoció su complicado pase | MEXSPORT

Tras su salida, Zlatan retomó su mejor nivel en el AC Milan, donde volvió a ser protagonista. Años más tarde, su trayectoria se extendería con éxito en clubes como el Paris Saint-Germain, Manchester United y LA Galaxy, consolidando su legado como uno de los delanteros más dominantes del siglo XXI.

Terminó dejando al equipo | MEXSPORT