Mundial Sub 20: España supera a Ucrania por la mínima y se mete a Cuartos de Final

Victoria y a Cuartos de Final. A pesar de haber sufrido más de la cuenta en la Fase de Grupos, España mantiene con vida sus ganas de conquistar el título mundial Sub 20 en Chile. Tras vencer a Ucrania en el primer partido de Octavos de Final, la Roja sigue avanzando.

La selección iberia accedió a la fase de eliminación directa como tercero de grupo tras quedar por detrás de Marruecos y México en el Grupo C. Una victoria ante Brasil en la última jornada le permitió conseguir este puesto y mantenerse con vida en el torneo.

Avanzaron a Cuartos | MEXSPORT

Esta mala clasificación lo llevó a medirse ante un líder de grupo en Ucrania. Los Zbirna lideraron el Grupo B tras ganar dos partidos y empatar el otro. Sin embargo, no pudieron trasladar este buen paso en los Octavos de Final y hoy se despidieron del torneo.

Así ganó España

El partido no fue fácil para ninguno de los dos. España, fiel a su estilo, se adueño del balón durante el partido teniendo el 71% de posesión, mientras que Ucrania buscaba defenderse y atacar en contragolpes. Sin embargo, a los 24 minutos el trámite del partido cambió.

Dominaron el partido | MEXSPORT

La Roja tomó ventaja del marcador gracias a una anotación de Pablo García. El volante apareció dentro del área para, de volea, poner el 1-0 venciendo a Vladyslav Krapyvtsov quien poco pudo hacer para evitar la caída de su caro.

A pesar de tener la desventaja, Ucrania siguió jugando a la defensiva. En el partido tuvo un par de aproximaciones, pero sólo uno de sus disparos fue en dirección al marco rival, resultando en su eliminación del torneo.

Marcó el único gol | MEXSPORT

¿Contra quién va españa?

Ahora España piensa en su partido de Cuartos de Final. La selección europea disputará su siguiente partido el próximo sábado midiéndose ante el ganador entre Colombia, líder del Grupo F, y Sudáfrica, segundo del Grupo E.

La Furia Roja busca igualar lo hecho en 1999 cuando, en Nigeria, levantó el título de campeón siendo este su único título en la categoría. Curiosamente, en aquella ocasión también compartió grupo con Brasil.

Esperan rival | RÉCORD