Mundial Sub 20: Así se jugarán los Cuartos de Final

El Mundial Sub 20 entra en la recta final y México tiene boleto en primera Fila. El torneo en Chile continúa su camino y ocho equipos están buscando instalarse entre los mejores del mundo consiguiendo su pase a los Cuartos de Final. De momento, ya tenemos a los primeros dos.

Avanza el torneo | X

Los primeros clasificados

Este martes se disputó la primera ronda de partidos de Octavos de Final. En el primer encuentro, España, rival de México en la Fase de Grupos, logró seguir avanzando en el torneo tras eliminar a Ucrania en el primer partido de esta ronda.

Con un gol de Pablo García a los 24 minutos, la Furia Roja obtuvo su boleto a los Cuartos y ahora espera rival. El ganador entre Colombia y Sudáfrica se verá la cara con los ibéricos en la siguiente ronda.

España fue el primero en clasificar | MEXSPORT

México a Cuartos

El segundo en clasificar fue el combinado Tricolor. Los dirigidos por Eduardo Arce demostraron el por qué varios los consideran candidatos al título. El equipo se midió ante los locales Chile y, aunque sufrieron por momentos, al final avanzaron con un marcador contundente.

Con tres goles en los últimos 23 minutos del partido, la Selección Mexicana concretó la goleada ante los sudamericanos. Ahora el equipo enfrentará su mayor prueba pues, el ganador entre Argentina y Nigeria se enfrentará al equipo mexicano.

Goleó a Chile | MEXSPORT

Otros enfrentamientos

Del otro lado del cuadro están los enfrenamientos entre Estados Unidos e Italia, Marruecos vs Corea del Sur, Paraguay vs Noruega y Francia vs Japón. Los duelos se definirán durante los siguientes días. Mientras que los Cuartos de Final se disputarán el 11 y 12 de octubre.

Así se jugarán los cuartos | RÉCORD