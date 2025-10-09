‘Huele a miedo’: argentinos reaccionan al duelo contra México en Mundial Sub-20

Los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, están totalmente definidos, trayendo consigo grandes enfrentamientos, pero sin duda, el que más llamó la atención es el duelo entre México y Argentina, no solo por el nivel futbolístico de ambas escuadras, sino también por la rivalidad que hay entre sus dos aficiones.

Selección de Argentina Sub-20 | MEXSPORT

'México es el rival fácil'

Tras hacer oficial el duelo entre mexicanos y argentinos, luego de que la Albiceleste derrotó a Nigeria por un marcador de 4-0, los fanáticos comenzaron a pronunciarse en redes sociales. Mientras la afición de la Argentina asegura que México es un rival ‘fácil’, los mexicanos aseguran que el tricolor puede dar la campanada.

Los albicelestes comenzaron a calentar el partido, asegurando que su selección se impondrá de manera fácil y contundente ante el Tri, asegurando que no hay manera en que puedan caer ante México, además de lanzar comentarios en contra del futbol mexicano y su afición.

Por su parte, la afición mexicana se mostró firme y tranquila con su representativo Sub-20, defendiendo al equipo Tricolor en redes y argumentando que esta generación de futbolistas si pueden derrotar a una Selección Argentina, que históricamente siempre se complica en cualquier competencia.

“ARGENTINA 8-0 México”, “Otra eliminación para méxico, selección chica”, “A ver si no galean a México otra vez”, “Hasta ahi llego mejico”, “¿rival?”, “hijos nuestros”, fueron unos de los tantos comentarios de los argentinos en las publicaciones del anuncio del partido.

¿Cuándo juega México vs Argentina?

La selección Tricolor se verá las caras ante la Argentina, el próximo sábado a las 17:00, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile. El duelo promete ser uno de los más emocionantes en la etapa de Cuartos de Final, por el futbol colectivo e individual que han mostrado ambos.

Selección Mexicana Sub-20 | MEXSPORT

La rivalidad de ambas selecciones en Copas del Mundo Sub-20 es una que cuenta con tres enfrentamientos en total, contando con dos triunfos argentinos y únicamente una victoria para México, por lo que la balanza se inclina para los sudamericanos de cara a un cuarto duelo.

La primera vez que se enfrentaron fue en el mundial de Nigeria 1999, donde México dio una exhibición total y derrotó 4-1 a Argentina. El siguiente compromiso fue en Canadá 2007, donde Argentina ganó 1-0. Finalmente, la ocasión más reciente fue en Colombia 2011, de igual manera 1-0.

México en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT