Vasco Aguirre compara a Germán Berterame con Hugo Sánchez y Enrique Borja

Javier “El Vasco” Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, elogió el olfato goleador de Germán Berterame, actual delantero de Rayados de Monterrey y segundo lugar de goleo en la actual temporada de Liga MX con ocho anotaciones. En una reciente entrevista, el estratega sorprendió al colocar al atacante argentino naturalizado mexicano al nivel de Enrique Borja y Hugo Sánchez, dos íconos del futbol nacional.

El reconocimiento no es menor, Borja fue bicampeón de goleo en los 70 y Hugo Sánchez marcó época en el Real Madrid, donde fue cinco veces Pichichi. Ahora, Berterame entra en esa conversación por su capacidad para definir jugadas en segundos.

Elogiaron al delantero | IMAGO7

Berterame, pieza clave en los planes del Vasco

Aguirre no sólo elogió el talento del delantero, sino que también justificó su convocatoria a la Selección Nacional, destacando su capacidad para marcar diferencia incluso con pocos minutos en el campo.

“Germán tiene gol, tiene gol, es un don [...] Lo tenía Borja, lo tenía Hugo, lo tenía Stuani en el Espanyol, Chícharo… Es algo que es un regalo de alguien, de Dios. Y este cabrón tiene gol”, afirmó Aguirre para TUDN. "Le das 15 minutos, tiene una de gol. Le das 90, tiene una de gol”, recalcó.

Berterame fue convocado para la Fecha FIFA de octubre, donde la Selección Mexicana se medirá ante Colombia y Ecuador como preparación para el Mundial del próximo año. Esta será su segunda convocatoria consecutiva pues también vio actividad ante Japón y Corea del Sur.

Lo comparó con Hugol | MEXSPORT

Berterame vs Borja y Hugol

A pesar de las comparaciones del Vasco, la realidad es otra pues, el delantero naturalizado mexicano está muy lejos de las cuotas goleadoras de Borja y Sánchez. El delantero de Rayados actualmente cuenta con 98 tantos a nivel de clubes y sigue en ceros vistiendo la playera del Tri.

Hugo Sánchez por su parte marcó 29 tantos en 58 partidos disputados con la selección. Mientras que nivel de clubes, el pentapichichi anotó 318 goles y dio 57 asistencias. Por su parte, Borja anotó 31 goles en 65 partidos con el Tricolor y sumó otros 169 tantos con los clubes.

Tiene números muy distintos | IMAGO7

Cambios en la delantera

En la misma entrevista, Aguirre hizo un repaso de los delanteros disponibles, destacando también a Julián Quiñones por su velocidad y versatilidad.

Además, aclaró que aunque Raúl Jiménez sigue siendo considerado, una lesión reciente lo dejó fuera de la última convocatoria. “Raúl metió gol, se dio un golpazo y me dijo: ‘Javier, no voy a poder jugar, ¿quieres que vaya?’. Le dije que no se preocupara”.

Tendrá cambios | MEXSPORT