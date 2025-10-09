Las principales armas de Argentina para enfrentar a México en el Mundial Sub 20

México y Argentina se verán las caras en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 en un partido que avivará la rivalidad que existe entre ambos países.

La Albiceleste es una de las favoritas a levantar el título y parte como favorita para este encuentro, aunque el Tri ha demostrado su competitividad y potencia ofensiva a lo largo del torneo, por lo que será un rival difícil de vencer.

El conjunto sudamericano cuenta con jugadores de mucho talento y que podrían ser diferenciales en el juego, por lo que los dirigidos por Eduardo Arce tendrán que tener un cuidado especial con ellos.

Jugadores de Argentina celebran un gol contra Nigeria en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT

Jugadores clave de Argentina

Alejo Sarco: El centrodelantero argentino posee las características de un '9' clásico sudamericano. Es potente, bien ubicado y con un gran olfato goleador.

A largo del Mundial, el jugador del Bayer Leverkusen ha demostrado ser un finalizador efectivo y con buena capacidad para aguantar la pelota y generar espacios. Es el máximo anotador del certamen con cuatro goles.

Dylan Gorosito: El lateral de Boca Juniors ha sido uno de los elementos más desequilibrantes en el equipo de Diego Placente gracias a su capacidad para proyectarse por el costado derecho.

Alejo Sarco, delantero de Argentina Sub 20 | MEXSPORT

Tiene una gran visión para sumarse al ataque y proveer de balones a los delanteros, además de que suele incorporarse como una opción ofensiva. Sus cifras lo avalan: cuenta con tres asistencias y una anotación en lo que va del Mundial.

Maher Carrizo: Destacado por su velocidad y habilidad, el extremo de Vélez también ha sido figura para la Albiceleste, pues registra dos goles y una asistencia.

Sin su '10' vs México

La mala noticia para Argentina es que no podrá contar con una de sus joyas: Álvaro Montoro, quien viste el dorsal número 10.

El futbolista del Botafogo sufrió una fractura de clavícula en los Octavos de Final contra Nigeria y su rol ahora será ocupado por Gianluca Pistriani.