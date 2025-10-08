¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana enfrentándose a Argentina en Mundiales?

La rivalidad entre México y Argentina ha tenido capítulos intensos a lo largo de la historia de los Mundiales, tanto en la categoría mayor como en las divisiones juveniles. A propósito del duelo que sostendrán en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Los juveniles han sacado la casta ante el verdugo que se ha convertido la Albiceleste para el Tri Mayor.

En la Copa del Mundo absoluta, Argentina ha sido una pesadilla para México. Se han enfrentado en cuatro ocasiones y la Albiceleste se ha quedado con la victoria en todas. El primer cruce se dio en Uruguay 1930, con un contundente 6-3 a favor de los sudamericanos en la Fase de Grupos.

Se volverán a ver en un Mundial | MEXSPORT

Dos de los recuerdos más amargos para la afición mexicana llegaron en rondas de eliminación directa. En Alemania 2006, Argentina se impuso 2-1 en tiempo extra, con aquel golazo de Maxi Rodríguez que eliminó al Tri. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, la historia se repitió: 3-1.

El enfrentamiento más reciente se dio en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, donde los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández le dieron a Argentina una victoria 2-0 que, una vez más, dejó a México fuera de la fase final.

Se enfrentaron en Catar | MEXSPORT

México ha sabido responder en juveniles

Aunque en la categoría mayor la balanza se inclina totalmente hacia Argentina, los combinados mexicanos han encontrado revancha en los torneos juveniles. En el Mundial Sub-17 de 2013, México venció 3-0 a Argentina en semifinales en Emiratos Árabes Unidos, y en el Sub-17 de 2015, también se impuso 2-0 en la Fase de Grupos.

En la categoría Sub-20, México logró una de sus victorias más recordadas ante Argentina al ganar 4-1 en el Mundial de Nigeria 1999.

México ha respondido en inferiores | MEXSPORT

La Albiceleste volvió a tomar el control en los siguientes enfrentamientos. En los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 de Canadá 2007, Argentina se impuso 1-0, mientras que en la Fase de Grupos del torneo de Colombia 2011, los sudamericanos repitieron el triunfo por la mínima diferencia.