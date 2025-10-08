Argentina vence a Nigeria y enfrentará a México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20

México se enfrentará a Argentina. Se ha confirmado al rival de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, pues Argentina será el rival del tricolor en la fase de cuartos de final del campeonato.

La selección albiceleste logró conseguir su boleto luego de vencer a Nigeria con una goleada de 4-0. En este duelo se vieron ampliamente superiores desde los primeros minutos a pesar de que chocaban con uno de los equipos fuertes de este torneo.

Argentina goleó a Nigeria en Octavos de FInal | AP

Al minuto 2 comenzó la fiesta para los sudamericanos, pues Alejo Sarco marcó el primero para su equipo, mientras que 20 minutos después la ventaja se hizo mayor, ya que Maher Carrizo puso el primero para su cuenta.

En la segunda parte la tónica fue la misma, ya que el dominio era de un lado, esto a pesar de que los africanos sí pudieron generar algunas jugadas de peligro, pero no encontraban la contundencia.

La Albiceleste enfrentará a México | AP

Al minuto 53, Maher Carrizo marcó su doblete en este compromiso y ponía a su equipo con una ventaja que parecía definitiva, aunque las cosas no terminarían ahí, ya que al 66, Mateo Silvetti puso el cuarto tanto con el que se cerró el marcador.

De esta manera, Argentina demostró su superioridad en los octavos de final del Mundial Sub 20, confirmando que son uno de los grandes favoritos de la competencia en esta edición.

La Albiceleste goleó a Nigeria | AP

Argentina enfrentará a México

A todo esto, este duelo fue muy relevante ya que Argentina será el rival de México en los cuartos de final del torneo, pues este duelo se celebrará el próximo sábado 11 de octubre a las 5 de la tarde.

El tricolor llegó a esta fase luego de golear a la selección anfitriona, ya que le pegaron Chile por marcador de 4 tantos a 1 y ahora tendrán una misión aún más complicada que será ante Argentina, buscando un boleto a la semifinal del torneo.

Carrizo hizo un doblete | AP