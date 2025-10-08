Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista activo milmillonario

La más reciente extensión de contrato de Cristiano Ronaldo con Al Nassr le permitió al portugués convertirse en el primer futbolista activo en alcanzar una fortuna de más de mil millones de dólares. Lo anterior según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, mismo que incluyó su patrimonio neto en su lista por primera vez.

El 'Bicho' ya era el jugador mejor pagado en el mundo, pero su extensión de contrato le permitió incrementar su fortuna de manera considerable. Según los reportes, el nuevo acuerdo del futbolista con el club de la Saudi Pro League, firmado a inicios de año, alcanzó los 400 millones de dólares (libre de impuestos).

Cristiano Ronaldo se sumó al Índice de Multimillonarios de Bloomberg | X: @Cristiano

Esto, sumado a los acuerdos que tiene Ronaldo con marcas como Armani y Nike, fueron factores para el incremento de la riqueza del delantero de 40 años, quien llegó al futbol saudí en enero de 2023.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo?

Según el Índice de Bloomberg, el patrimonio neto del portugués llegó a los mil 400 millones de dólares. Si bien representa una suma exorbitante, está lejos de los siete mil 47 millones de Michael Smith, productor musical -acusado de usar IA para la creación de canciones- que se encuentra en el puesto 500 del índice.

Cristiano Ronaldo creció su fortuna | X: @Cristiano

Mientras que en comparación con otros deportistas, Cristiano Ronaldo también está lejos de los 3.5 millones de Michael Jordan. Está por detrás de Tiger Woods (1.7 millones), pero delante de otras figuras como Magic Johnson (1.2 millones), LeBron James (1.3 millones) y Roger Federer (1.1 millones).

Cristiano es el primer futbolista multimillonario | X: @Cristiano

¿Cristiano Ronaldo se retirará?

En el aspecto deportivo, una de las dudas recientes es cuánto tiempo más continuará la carrera del atacante, máximo goleador del futbol masculino a nivel de selecciones con 141 goles en 223 partidos con Portugal. Sin embargo, por ahora CR7 no piensa en eso.

"La gente, especialmente mi familia, dice: 'Es hora de que te detengas. Ya lo lograste todo. ¿Por qué quieres marcar mil goles?'. Pero yo no lo creo. Pienso que todavía estoy haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección nacional, y ¿por qué no seguir?", declaró recientemente. "Eso es lo que me emociona: competir con los más jóvenes. Todavía tengo pasión".

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia | X: @Cristiano