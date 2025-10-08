Steven Gerrard revela que no se hubiera ido al Real Madrid igual que Trent Alexander-Arnold

Una de las máximas leyendas del Liverpool, Steven Gerrard aseguró que él no se habría ido de los Reds de la misma forma que lo hizo Trent Alexander-Arnold, futbolista con características similares a él en cuestiones de orígenes.

Gerrard levanta la Champions League | X: @LFC

¿Qué dijo Gerrard sobre Trent Alexander-Arnold?

A pesar de que entiende la decisión de Alexander-Arnold, Gerrard explicó que él hubiera actuado de una forma distinta, ya que considera la parte sentimental con el equipo inglés, con el que creció y tiene una conexión especial con los aficionados.

"Cualquier jugador va a prestar atención si el Barcelona o el Real Madrid vienen por él. El Madrid vino por mí cuando estaba Mourinho, en serio. Y lo escuché. No se habló mucho de ello porque dijimos que no bastante rápido, pero lo escuché. Tuvieron mi atención. Es el Real Madrid. No importa quién seas, si vienen esos clubes, te lo piensas. Y si no, no eres humano. Por eso entiendo la situación con Trent. Su mejor amigo juega allí, quizás quiera un reto nuevo, ya lo ha ganado todo en el Liverpool... Hay una parte de mí que lo entiende”, explicó Gerrard a Rio Ferdinand.

"Pero si me pongo la camiseta del Liverpool, pienso ¿pero qué haces? Estás en uno de los mejores equipos de Euorpa, ganando cosas que yo aún sueño con ganar, eres uno de los jugadores más importantes del equipo, los aficionados te adoran, ¿qué haces?”, agregó Steven Gerrard.

Gerrard festeja | X: @LFC

Sin embargo, Steven Gerrard condenó el acoso hacia Trent Alexander-Arnold, pero también comprende las críticas de parte de los aficionados y las considera normales, pues son personas que gastan por ir al estadio o para comprar una camiseta, por lo que deben aceptarlo.

"El siguiente que se vaya al Barcelona o al Madrid también va a ser criticado. Siempre te van a criticar, hay que convivir con ello. Excepto con los que se pasan de la línea, el acoso y todo eso. Eso tiene que parar. Pero las críticas constructivas de la gente que paga su dinero para ir al estadio, que compra tu camiseta... Es diferente. Son los que van a Dortmund a verle jugar pagando 3000 libras, la gente que le adora, que se gasta 90 libras en su camiseta. Tienes que aceptarlo y seguir”, dijo Gerrard.

Gerrard elogia a Alexander-Arnold

Por último, Steven Gerrard, quien se caracterizó por su gran lealtad al equipo que lo vio crecer y por su calidad con el balón en los pies, elogió a Trent Alexander-Arnold, aunque reconoció que él no habría hecho lo que el lateral hizo en verano.

"Él ha tomado un gran riesgo. Es un grandísimo futbolista, uno de los mejores pasadores que he visto. Está en la conversación con Beckham y Scholes sin duda, pero siendo un líder del Liverpool, con una renovación en la mesa... Tomó un riesgo. Espero que le funcione. Yo no lo habría hecho”, sentenció el histórico mediocampista.

Alexander-Arnold y Guler en partido | X: @realmadrid