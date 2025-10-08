"Depende de él": Xavi Hernández cree que Lamine Yamal puede ser uno de los 'genios' del futbol

El exentrenador de los blaugranas opinó sobre la joven joya culé, a quien se encargó de debutar

Desde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mucho se ha especulado sobre quiénes serán las nuevas figuras del futbol internacional. Y actualmente, Lamine Yamal empieza a consolidarse como una de esas promesas mundiales y, sobre todo, de Barcelona. Sin embargo, para Xavi Hernández, el camino todavía tiene que recorrerse. Fue el exentrenador blaugrana quien se encargó de debutar a Lamine hace dos años, en la goleada 4-0 de los culés contra Real Betis, cuando el jugador tenía 15 años y 290 días.

"Con 15 ó 16 años, regateaba a profesionales, e incluso en los entrenamientos, en el cuerpo técnico nos preguntábamos a menudo quién era el mejor, y prácticamente todos los días, o casi, era él", recordó Xavi en entrevista con Cronache di Spogliatoio. Xavi comparó a Yamal con otras figuras En ese mismo tenor, el estratega se aventuró y comparó lo del astro de Rocafonda con otros jugadores que han pasado por Barcelona. "Lamine Yamal hacía cosas especiales, cosas que sólo verías hacer a Neymar, Messi, jugadores de ese calibre".

"Lo vi listo y no tuve miedo. Él tampoco tenía miedo, no tenía complejos, puede marcar la diferencia; lo que hace a su edad es maravilloso", reiteró el estratega, quien consideró que lo que pueda pasar en el futuro está en manos solo de Yamal. "Lamine Yamal es un elegido, podría ser uno de los genios de la historia del fútbol y depende de él, de su ambición, de su pasión", reiteró Xavi, quien por ahora no tiene definido su futuro en los banquillos.