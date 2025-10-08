Dean Huijsen sufre lesión y causa baja para Real Madrid y Selección de España

Real Madrid confirmó la lesión de su defensa central Dean Huijsen, de la cual esperan que se recupere en un máximo de dos semanas, por lo que también causa baja de la convocatoria de España para los duelos ante Georgia y Bulgaria.

Huijsen en acción | AP

¿Cuánto tiempo estará fuera Dean Huijsen?

El central español sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, así lo confirmó el club merengue a través del parte médico publicado este miércoles. Pese a que no revelaron fecha de regreso, se espera que esté fuera hasta dos semanas.

Huijsen llegó al Real Madrid en el verano, procedente del Bournemouth de la Premier League, donde brilló por su calidad defensiva, juego con los pies y capacidad goleadora. El central llamó la atención de múltiples equipos, pero finalmente el cuadro Blanco ganó el fichaje.

Con Real Madrid, Huijsen no ha decepcionado y se ha convertido en uno de los pilares en la línea defensiva de Xabi Alonso. Los aficionados reconocen la calidad del central español por sus buenas actuaciones en su primera temporada en el club.

¿Qué partidos se podría perder Huijsen?

La Fecha FIFA permitirá a Huijsen recuperarse para llegar al partido de Champions League ante Juventus, por lo que solo está en riesgo su participación frente a Getafe. Por otro lado, en El Clásico contra Barcelona se espera que el español pueda jugar.

Huijsen ante Atlético de Madrid | AP

El cuerpo médico del Real Madrid seguirá de cerca la evolución del jugador durante los próximos días, con la intención de evitar cualquier tipo de recaída. El plan de recuperación incluye trabajo de fisioterapia y ejercicios de baja intensidad, antes de reincorporarse gradualmente a los entrenamientos grupales en Valdebebas. El club mantiene el optimismo respecto a que el defensor pueda estar disponible antes del plazo máximo estimado.

La ausencia de Huijsen deja al Real Madrid con una baja sensible en defensa para el próximo compromiso de LaLiga, aunque el club confía en que el jugador pueda estar disponible tras la Fecha FIFA. Durante este periodo, el cuerpo técnico y médico trabajarán en su recuperación con el objetivo de que regrese en óptimas condiciones físicas.

En cuanto a la Selección Española, la Federación confirmó su baja de la convocatoria para los partidos ante Georgia y Bulgaria. El jugador permanecerá en Madrid para continuar su rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club, priorizando su recuperación completa antes de volver a la competencia.

En partido | AP