Ex de Pumas, Dani Alves, y Joana Sanz celebran el nacimiento de su primer hijo en Barcelona

El exjugador de Pumas, Dani Alves, y su pareja, Joana Sanz, se convirtieron en padres por primera vez. De acuerdo con información del medio Vanitatis, el nacimiento se produjo en Barcelona, ciudad donde reside la pareja, y posteriormente ambos se trasladaron a Esplugues de Llobregat, donde han recibido la visita de familiares y amigos cercanos.

Dani Alves en cancha | IMAGO7

El bebé llega en un momento significativo para ambos. El pasado 31 de marzo, Joana Sanz anunció su embarazo en redes sociales, apenas tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolviera a Dani Alves, tras haber sido condenado inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión por un caso de presunta agresión sexual ocurrido en 2022.

Un nuevo comienzo para la pareja

Durante todo el proceso judicial, Joana Sanz se mantuvo junto al exfutbolista brasileño, mostrando apoyo público y apostando por la reconstrucción de su vida en común. La relacion de Dani Alves y Joana Sanz se retoma al año 2015. Dos años mas tarde, se casarían en una boda celebrada en Formentera.

Dani Alves llegando a CU | IMAGO7

Hasta el momento, la pareja no ha revelado información alguna sobre el recién nacido. El nombre, e incluso su aspecto físico, son una incógnita pública. No hay imágenes reveladas. Se prefiere una total intimidad entre la familia.

Dani Alves, lejos de las canchas y enfocado en su familia

A sus 42 años, el exlateral brasileño vive alejado del futbol profesional tras su paso por equipos como Barcelona, Sevilla, Juventus, PSG y Pumas UNAM, su último club antes de enfrentar su proceso legal. En los últimos meses, Alves ha optado por mantener un perfil bajo, centrado en su entorno familiar y en una vida tranquila en España.

Dani Alves en juego | IMAGO7

Con el nacimiento de su hijo, Dani Alves y Joana Sanz escriben una nueva página en su historia personal. Después de meses de incertidumbre y exposición pública, la pareja celebra una etapa marcada por la estabilidad, la discreción y la llegada de una nueva esperanza.