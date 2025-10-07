Los Pumas viven una crisis de resultados, en el Apertura 2025, con Efraín Juárez, el conjunto universitario ligó su cuarto juego sin conocer la victoria tras caer en CU antes las Chivas, poniendo en predicamento su presencia en Play-In.

Las constantes críticas no se han hecho esperar para el estratega de los felinos, sin embargo, también tuvo el respaldo de Jesús Ramírez, exdirectivo del equipo, asegurando que Juárez es así vive el juego apasionadamente.

“Prefiero que le sobre y que no le falte (temperamento). A lo mejor tiene que regular algunas cosas, porque es muy apasionado y muy metido, pero así son los estilos de los técnicos”, resaltó para los micrófonos de El Universal Deportes.

Paciencia para Efraín Juárez

El exdirectivo también puntualizó que la directiva universitaria debe tener paciencia con Efraín Juárez y continuar con el proyecto que han establecido a largo plazo. Cabe mencionar, que es el primer torneo que arranca el timonel desde su llegada.

“Ojalá que le den ese chance, y yo espero que le vaya muy bien, como le fue en Colombia. Los resultados son los resultados y, si no los hay, hay poca paciencia”, profundizó Jesús Ramírez quien conoce a la institución.

¿Cuáles son sus números del AP2025?

Efraín Juárez no ha tenido el inicio que esperaba, el mexicano no alcanza el 40% de efectividad tras 12 jornadas disputadas en el actual torneo y el conjunto Auriazul está al borde de quedar eliminados en la fase regular.

Además de la baja efectividad Efraín Juárez ha tenido el peor arranque de torneo de Pumas de los últimos cinco. Luego del juego ante Chivas en CU, el Club Universidad Nacional tiene apenas 13 puntos, lo que lo coloca en la décima posición. Asimismo, los felinos registran 15 goles y han recibido 19, con una diferencia de -4.

Cabe resaltar, que más allá de la importancia de los resultados registrados, el extécnico de Atlético Nacional ha tenido un problema, el tema disciplinario, que lo ha llevado a no estar con el equipo sobre el terreno de juego en los momentos complicados.