Y querían a Efra en la Máquina

Cuando se les fue Anselmi en Cruz Azul y pusieron de interino a Vicente, los ex asesores celestes se frotaron las manos porque creían que podrían llevar a técnicos para meterle la mano a las comisiones de los refuerzos que vendrían. Por eso, mi Francoliever, sugirieron y empujaron por todos lados para que Efraín Juárez llegara a La Noria.

Los ex asesores sabían que Efra traía una lista larga de contrataciones y que pediría dar de baja a otros tantos, como en los viejos tiempos en La Máquina y como terminó sucediendo en Cantera, salidas y contrataciones a destajo. Por fortuna, el proyecto cementero estaba blindado para evitar este tipo de decisiones, basadas en los intereses de algunos y por eso los batearon para ir por Larcamón. ¿Te imaginas que Juárez hubiera llegado a Cruz Azul y no a Pumas? El desastre estaría en Xochimilco y no en el Pedregal.

NO SALDRÁ POR FICHAJES

Pues al final, me cuentan que en el Club Universidad están entonando la vieja confiable con tanto refuerzo: “Pues nuestros fichajes son seleccionados”. Y sí, Keylor (el único rentable) va a Costa Rica; a Azuaje le alcanza para ir a Venezuela y evitar que lo busque México (cosa que jamás iba a pasar). Luego están Vite con Ecuador y Angulo con Colombia, que se enfrentarán al Tri en Fecha FIFA, y hasta a Ramsey le alcanzó para ir con Gales aunque esté tocado. Pero en CU se olvidan que donde deben responder es con Pumas.

Me aseguran que Efraín no se va de Cantera justamente por estas contrataciones, pues el proyecto lo armaron sobre las rodillas para Juárez, que pidió a destajo y ahora debe asumir la responsabilidad de levantar a este costoso plantel. Por eso, la directiva de Universidad lo aguantará este torneo, pase lo que pase, para que rinda cuentas ya en el próximo. Vaya que el listón de la exigencia está muy bajo en Ciudad Universitaria.

EL DOC LE FILTRÓ EL ‘9’ AL TATO

Y ya para cerrar con Pumas, me cuentan que la llegada de Anthony Martial a Rayados, que se aventó un oso increíble esta jornada ante Tijuana, al fallar un gol cantado al 93’ que era el del triunfo regio, fue un ‘tip’ que les mandaron desde Cantera. Envuelto en regalo sin saberlo. Así como lo escuchas.

Resulta que el Tato Noriega es uno de los discípulos más queridos y cercanos del gran Doc Mejía Barón, pues el actual directivo de Pumas vio nacer futbolísticamente al de Rayados en Cantera, después se lo llevó al Monterrey y volvieron a coincidir en Tigres. Vieja amistad.

Pues el directivo de la Pandilla charló con Mejía Barón en días que seguía abierta la ventana de transferencias y ambos buscaban delantero, y me contaron que al dirigente de 81 años se le salió contarle de la opción de Martial con quien ya tenían contacto en Grecia y estaban trabajando la llegada, y al Tato se le ocurrió (¿por qué no?) sondear la opción para ganarlo y mejor llevárselo al Norte. El fin de la historia ya la conoces, los billetes regios lo sedujeron y en Universidad se quedaron como el chinito, ‘nomás milando’. Nadie sabe para quién trabaja.

EXPULSIÓN POR PEDIR HACER SU CHAMBA

El arbitraje sigue metiendo en más problemas a la Liga MX, la crisis no tiene fin. Esta jornada se vio en muchos frentes el trabajo desaseado, en especial en el Olímpico, cuando Quintero Huitrón casi le roba un triunfo ganado a pura ley a Chivas con el penalti inexistente que después falló Angulo para Pumas. En donde llegó al límite la paciencia fue en San Nicolás de los Garza.

Al terminar el duelo con empate ante Cruz Azul, por el penalti de último minuto que le sancionaron en contra a Tigres, Guido Pizarro se acercó al juez central en perfecta calma, sin embargo, se vio a los minutos que López Peñuelas le sacó la roja, como cuando salta la cara de payaso de la caja sorpresa. Me contaron que el entrenador de los felinos simplemente le dijo: “Hoy fue un desastre, no nos marcaron cuatro penaltis para nosotros, pero a ellos sí se los diste”, lo que calentó al árbitro que expulsó al técnico. Andan muy sensibles en la Comisión, pero eso sí, cuando se equivocan no hay quién les pueda decir nada.