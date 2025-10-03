El reporte de Ponce: Intentar dejar de ser odioso premia al América

Arrogante. Nike entendió casi a la perfección el sentimiento que provocaba aquél América hace una década: campeón del Clausura 2005 en aplastante Final ante Tecos, las playeras del monarca inmortalizaron el lema que adoptó el seguidor de las Águilas. Ódiame más. Soberbio, ganador. Antipático para la otra mitad del país. Pero en estos tiempos de fragilidad emocional, enterrar ahora ese lema significa premiar al club de Coapa.

La historia del América hizo inevitable que creciera el rencor en cualquiera que no comulgara con los tonos azulcrema, no sólo por ser el más grande, sino por ser parte de Televisa, el narrador oficialista de la historia de México. Nació el antiamericanismo y se alimentó de la envidia que provocaban sus títulos y reflectores, ídolos y aficionados águila, seres odiosos por definición. Aunque lo sean hasta hoy, adaptarse a las actuales demandas sociales de una generación intolerante que exige tolerancia como nunca, es inevitable.

LA REINGENIERÍA EN EL NIDO ERA NECESARIA

Renovado. Fue ineludible la transformación. Hay los que la creímos innecesaria, los que somos de generaciones más viejas, pero América supo adaptarse a nuevos tiempos: en la gestación del Tricampeonato nació la campaña ‘Grandes de Corazón’, creada para dejar atrás el ‘Ódiame Más’ y pegó, por incongruente que pueda parecernos a los que sabemos que la soberbia es esencia azulcrema. El cambio fue adoptado por los aficionados que dominan en la era digital. Los títulos cerraron la pinza.

Es por esta campaña que el Club América recibirá en el próximo World Football Summit en Madrid, casi por obra del destino el 15 de octubre, tres días después del cumpleaños de las Águilas, el reconocimiento al ‘Proyecto de Marca de Mayor Impacto 2025’, por eliminar aquel concepto de odio, y por el crecimiento digital que alcanzaron. Bien dicen que del odio al amor hay un solo paso. Ahora, ámalos más.

PIOVI, MUESTRA DE LA CONSOLIDACIÓN AZUL

Comprometido. Para cerrar, la renovación de Gonzalo Piovi y lo que viene en Cruz Azul. Como te adelanté en esta columna, el central zurdo estuvo a nada de salir de La Máquina hacia el Inter de Miami de Messi, pero después de que las condiciones de financiamiento del pago por el jugador fueron desfavorables, el Ingeniero Velázquez contraofertó al argentino y el resultado fue la renovación hasta 2028 que ayer se hizo oficial. Gonza y su familia están felices en México y con el equipo. Y faltan.

LAS RENOVACIONES CELESTES QUE SIGUEN

Prometedor. Para nadie es un secreto que se está trabajando en la extensión de contrato del seleccionado mexicano de La Máquina de mayor proyección, Erick Lira, y me cuentan que van muy avanzado. Pinta para que muy pronto se dé la noticia para la Nación Azul.

Y ahí no para, pues la dirección deportiva busca que este proyecto sea cada vez más solide, olvidar ya por completo las épocas donde habían ventas y compras al por mayor, más por hinchar los bolsillos que por un objetivo de grupo. Recientemente ya supiste de la renovación de Faravelli, Charly y ahora Piovi, antes fueron Sepúlveda y Rivero, así como Ditta y Mier. ¿Quién sigue? Haz cuentas: de estos pilares de La Máquina, el que falta… Te lo dejo de tarea.