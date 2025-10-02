El Turco al fin está feliz

Ahora nadie duda de que este Toluca es el favorito para el título del Apertura 25, el proyecto escarlata toma el relevo del América para forjar época gloriosa en nuestro futbol. Y lo único que le faltaba era tener Turco Mohamed. Pues ahora los Diablos Rojos han logrado lo que otros como Rayados y Pumas no pudieron: que esté feliz en un lugar y que aceptara incluso renovar contrato. A Tony se le acababa este diciembre el contrato, pero la directiva escarlata lo convenció de que extendiera por un año más, a lo que, contrario a lo que usualmente hace, aceptó con gusto. Lo que viene, agárrense, choriceros.

LO EXTRAÑAN, PERO SE AFERRAN A EFRAÍN

Toluca hizo lo que Pumas no pudo, tener al fin a un técnico ganador con un proyecto sólido. En Cantera creyeron que Lema era suficiente y hasta lo renovaron en plena crisis de resultados, hasta que la afición se cansó. El problema es, además de la correcta elección de técnico, que no hay proyecto en Universidad. Hasta que se inventaron uno para Efraín Juárez, que cepilló a media plantilla y trajo a los suyos. Por eso no lo van a cepillar pronto. Aunque los agentes de Anselmi o cualquier otro estratega toquen la puerta de CU, los escucharán, pero para tener su CV en el cajón por si las moscas.

Y JUÁREZ DICE QUE ES SHOW

Pues me enteré, mi Franky, que Efraín Juárez ya le mandó mensaje a algunos periodistas que lo han criticado duro por sus declaraciones fuera de lugar e irracionales, que solo manchan la imagen del Club Universidad, que entiendan que "es parte del show", es decir, que es una estrategia del entrenador para desviar la atención de los problemas reales del equipo auriazul. ¿Será? Pues no le sale muy bien que digamos.

SEPU CEDE LUGAR A LA HORMIGA

Vaya mala suerte de mi compadre Ángel Sepúlveda, pues justo en la convocatoria que se supone que debe salir hoy, de última está apuntado para bajarse Raúl porque no está al 100% físicamente, por lo que el Vasco necesita otro delantero, una oportunidad de oro para el cruzazulino. Sin embargo, me contaron que tampoco está listo de la lesión, de la que ya reapareció, pero en el juego contra Gallos le dieron un costalazo y se resintió de la rodilla, la directiva celeste quiere llevarlo con calma para que logre llegar con todo al cierre del torneo. Pues su lugar lo cederá a un atacante que tiene brillante momento con Chivas... no, no es Chicharito... no, tampoco es Pulido... es mi querido Hormiga González. Éxito, chaval.

CANALES, MÁS MISTERIO QUE AGATHA

Y ya de cierre, las mentiras siguen y siguen en Rayados ante la incompetencia al interior, y de nuevo son en torno a Canales. Resulta que la directiva que encabezan Filizola y el Tato le filtraron a la regioprensa amiga que la operación de emergencia de Sergio fue porque "falló un aparato", lo que repitieron como pericos en Nuevo León. Pero acá está tu Franco de confianza para darte los detalles que no cuentan.

Lo que le pasó a Canales fue en el muslo derecho durante una sesión de punción seca, una técnica invasiva utilizada en fisioterapia para acabar puntos dolorosos musculares generalmente ocasionadas por sobrecargas, sin anestésicos. Pues le dieron un agujazo tan salvaje que requirió que lo tuvieran que operar. Fue un error humano. Y por eso el mejor jugador que tiene Rayados no estará listo. Así de claro. Bien dicen que la verdad a medias siempre será una mentira.