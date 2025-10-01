El reporte Ponce: ¿Pumas va por Anselmi?

Desesperado. ¿Cómo te caería el retorno de Martín Anselmi a Liga MX? Pues con el bajón de los Pumas de Efraín Juárez esa opción encuentra posibilidades, te cuento. El Club Universidad aún cree que su actual técnico puede componer el barco, pues no está difícil meterse entre los 10 de 18 en fase final del torneo mexicano, pero no dejan de parar oreja para tener preparadas opciones.

Pues la agencia portuguesa que representa a Anselmi, FIA Football Management, que encabeza Hugo Cajuda, quien cerró el arregló del argentino con el Porto meses antes de que avisara que se iba de Cruz Azul, lo está tratando de acomodar ahora con quien se deje. Por supuesto que tiene mercado en Liga MX, pues hay poca memoria, basta ver lo de Necaxa con Gago (que es un desastre; karma le llaman).

Se lo ofrecieron a León en cuanto supieron que se marchaba el Toto Berizzo, pero La Fiera ya tenía preparado a Nacho Ambriz sin su agente, Eduardo Hernández de Promofut, malquerido en Grupo Pachuca. Por supuesto que ya dejaron la tarjeta en la mayoría de equipos en México para cuando se les ofrezca, que llamen. Y Universidad no es la excepción.

Me contaron que en Cantera no vieron con malos ojos la opción de Anselmi, preguntaron por el costo, que ronda los 2.5 millones de dólares anuales, aunque no la van a utilizar ya, la tienen en las opciones guardadas en el cajón. Y tienen a otro candidato que gusta también en caso de que sea catastrófico lo de Efraín en las siguientes semanas. Insisto, se necesita una tragedia. Y por si pasa, ¿te gustaría al argentino en CU? Qué cosa.

MAXI ES EL MÁS VALIOSO

Cotizado. No existe plantel de mayor valor en Liga MX que el del América, que además tiene al jugador de nuestro futbol con la tasación más alta del mercado: Allan Saint-Maximin, que con estimación de 13 millones de euros es líder, por encima de Alexis Vega (10 mde) del Toluca, el jugador de mayor crecimiento de la temporada pasada a la actual, y de sus compañeros águilas Alex Zendejas y Álvaro Fidalgo, así como Ángel Correa de Tigres (9 mde).

AMÉRICA, EL LÍDER EN EL MERCADO

Fastuoso. La última actualización de las tasaciones de Transfermarket así lo exhiben: las Águilas están lejos como mandones en valor de plantel en Liga MX (1º, 107.4 mde), delante de Cruz Azul (2º, 82.1 mde) y Toluca (3º, 75.8 mde). Los regios quedaron relegados esta vez del podio: Tigres (4º, 70.6 mde) y Rayados (5º, 70.3 mde). El plantel de menor valor es Puebla (18º, 21.2 mde), apenas debajo de Querétaro (17º, 21.9 mde) y Mazatlán (16º, 26 mde).

Y SE NOS VA EL CHÍCHARO

Restaurada. La Kings League anunciará este fin de semana un nuevo paso en su evolución como el formato de futbol alternativo más atractivo y creciente del planeta, con la creación de nuevas Ligas alrededor del globo y la renovación del formato que se juega en México, que incluirá finales de alta expectativa ante Brasil, el nuevo mercado de mayor consolidación. Te sorprenderán.

Pues en Kings League Américas se confirmará lo adelantado en esta columna: las salidas de los equipos de Garmendía y Freixas, así como el de la leyenda mexicana en activo, el Chicharito Hernández, que verá como Olimpo United desaparece por su falta de trascendencia en la afición mexicana. Una lástima. Y el que se sumará oficialmente es el equipo del Kun Agüero. Atentos todos, porque se vienen cositas.