¡El Turco adivina a Ramos!

Penalti a favor de Rayados, y aunque estaban Berterame, Canales y Corona, fue Ramos el que pidió cobrar. De inmediato, el Turco Mohamed llamó al Canelo y en la banca le mandó un recado a su portero González: “Dile que se lo va a picar”. Mientras los demás seguían en protestas y en el acomodo del tiro, Angulo le comunicó a Hugo las palabras de su entrenador. Dicho y hecho: ni se movió el cancerbero para atrapar el cobro del español.

El festejo en la banca fue más efusivo que el de González, Mohamed le ganó la partida a Ramos, apretó los puños, grito, y después lanzó señal de complicidad a lo lejos a Hugo. Y de la irresponsabilidad del español vino de inmediato la respuesta del Toluca, la humillación, y ahora el desmoronamiento del Monterrey. Nadie me lo platicó, mi Francolieber, yo lo vi tocho morocho. Grande, Tony.

AGUAS CON LOS NIÑOS, CHIVAS

El Guadalajara se metió en un lío gordo porque se les pasó la reglamentación mexicana que dicta que un menor de edad no puede estar relacionado directamente con la promoción de apuestas, como sucedió ya con los chavos que jugaron ante Necaxa por Samir Inda, quien debutó aún con 17 años (aunque ya en dos semanas cumple 18). Y es que el patrocinio principal del uniforme de Chivas es una casa de apuestas, la más grande de México, algo que ya en otras ocasiones han evitado cambiando el diseño en la vestimenta de los juveniles, pero esta semana se les fue.

Y leí en redes que había petición del Necaxa para quitarle al Guadalajara los puntos en la mesa por este desliz, pero la reglamentación de Liga MX no lo contempla, así que ni le busquen. Eso sí, esperen una multa desde Gobernación, pues es ley nacional.



…PERO HAY SOLUCIÓN CREATIVA

Esto de cambiar el patrocinio de apuestas a menores de edad le sucede muy seguido a Xolos, en especial con Gilberto Mora, titular indiscutible, quien en lugar del sponsor tradicional de Tijuana trae el de la señal que transmite al equipo, es decir Caliente TV; muy creativos, pues en lugar del .com le pusieron el TV.

En el Rebaño ya se dieron cuenta y van a corregir, pues seguramente Inda y otros menores de 18 seguirán jugando; antes, la directiva del Rebaño utilizó en el jersey la marca Chivas de Corazón en lugar de la casa de apuestas, así que veremos el cambio para el siguiente juego.

BRILLA UN HIJO POR QUIEN SE RETIRÓ

Por cierto, en los juveniles que utilizó el Rebaño para ganarle a Gago y su triste Necaxa estuvo el hijo de un habilidosísimo canterano de Chivas, que peregrino por media Liga MX: el Negro Sandoval, Santiago, de 18 años, autor también de gol a los Rayos.

La anécdota que me recordó mi querido Fantasma Suárez es que su progenitor, en la recta final de su carrera, en 2013, militaba en Necaxa, pero como tres ex parejas le pedían manutención cada una para su chamaco, incluido el actual jugador rojiblanco, pues Luis Alonso decidió mejor retirarse para así no tener sueldo que lo obligara a entregarlo. Qué cosa. ¿Qué pensará ahora que triunfa su vástago?