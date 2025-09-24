El Reporte Ponce: Sangre joven, la luz de Chivas

Energizado. Así es Chivas, ese es el camino. No sólo por el triunfo, sino porque Milito recordó para qué lo llevaron, por las formas, y encontró un valor que Amaury Vergara buscó estallar por tanto tiempo: la sangre joven. La Hormiga González sigue anotando, y ahora descubrimos a Samir Inda y Santi Sandoval, novatos de goles ante Necaxa. Lo de Ricky Ledesma, despertó. Y Romo, líder. Y eso que faltan Yael Padilla y Hugo Camberos, en el Mundial Sub 20. Chulada.

Necaxa es el primero de seis juegos en los que cinco son a modo para el Guadalajara, pues además de los terribles Rayos de Gago, viene Puebla, después Pumas (el único bravo), Mazatlán, Querétaro y Atlas, ganables. Es decir, Chivas tiene la mesa puesta para meterse por Liguilla, que es para lo que hoy le alcanza, tampoco pensemos en pelear el título. Pero ese es el camino, Rebaño.

LA CARA DE GAGO, LA RECOMPENSA

Esperado. El estadio del Rebaño no dejó de mentarle la madre. Vaya regreso de Gago, el traidor y malquerido, a la casa del Guadalajara. Y con cada gol rojiblanco, el rostro que enfocaba la televisión, del entrenador desencajado, frustrado, incapaz, fue la recompensa a los Chivahermanos que sufrieron la traición cuando mintió y dejó tumbado el proyecto por ir a fracasar a Boca Juniors. Habrá que revisar si el aire acondicionado de su hotel en la Perla Tapatía aún está en su lugar.

KEYLOR VENÍA PARA OTRO, NO PUMAS

Afortunado. Vaya contraste con Pumas, que estaba más cerca de meterse a pelea de Liguilla que Chivas, pero con el ridiculazo en Juárez ahora pone en entredicho un resultado positivo en el Clásico ante América este sábado. Keylor Navas lo transformó en el equipo menos goleado desde que arribó a Liga MX, con sólo cuatro en contra. Anoche le metieron tres.

Pues te cuento que me enteré recién que Keylor estuvo a punto de venir a México a otros clubes antes que Pumas: resulta que habló con Sergio Ramos para explorar la chance de Monterrey, pero Rayados encontró a Melé y ya no se hizo. También charló con James Rodríguez sobre León, pero La Fiera no prosperó por el sueldo. Así estuvo libre para Universidad.

EL 2030 CRECERÁ A 64 Y EN 6 PAÍSES

Agrandados. En Argentina, Uruguay y Paraguay ya se están frotando las manos, pues la opción de que el Mundial del 2030 crezca a 64 países es más alta, y eso significaría que al menos tres grupos podrían disputarse en cada una de estas naciones del Cono Sur. Es decir, habrá 16 sectores en lugar de los 12 de este 2026, para que pasen los dos primeros lugares de cada uno y así queden 32 en Dieciseisavos, que ya se disputarían en totalidad en España, Portugal y Marruecos. ¿Te imaginas una Copa del Mundo en seis países?

Pues no tarda mucho en hacerse oficial, pues Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, ha estado presumiendo en sus círculos cercanos que esta oportunidad está muy cerca de cristalizarse en FIFA; se habla de que sería la siguiente semana. Veamos.