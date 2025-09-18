Gignac no se raya

Gignac sintió un hormigueo después del entrenamiento producto de un golpe, lo revisaron y decidieron mejor que no viajara a Guadalajara de último momento. Así de sencillo. El problema es que a la regioprensa, cuando no sabe qué pasa, le gusta inventar y tirar por tirar. Pasa ahora contra Tigres, contrario a lo que sucede con Rayados, que apapachan a la prensa amiga con filtraciones para darle el dulce a su afición mientras siguen sin títulos.

Como ya se los demostró el histórico francés tantas veces, esta es otra de las invenciones de la regioprensa. Acá lo extraño, mi Franky, es que aún existan aficionados de Tigres (y también de Rayados) que les sigan creyendo. Mira que minimizar la llegada de Ángel Correa a San Nico y deshacerse en elogios con la de Anthony Martial en Guadalupe es claro reflejo del sesgo que tienen para justificar al Monterrey y golpear a los de la UANL. "Correa es el mejor de Liga MX", tiró el Doctor García.

Si Gignac tuviera que pedir un consejo, ¿crees que recurriría a una directiva que, además de ser rival, no ha ganado nada? Mucha inversión, cero títulos. Mientras que la que tanto critican de San Nico, ya sumó una estrella de Liga MX, hasta un Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Bueno, para pronto, ¿no crees que antes de buscar al enemigo, buscaría a la directiva de su querido Olympique de Marsella? Hasta para inventarse notas hay que pensarle tantito. Tantito nomás.

TREMENDO MANOTAZO DE PUMAS

La victoria de Universidad en el TAS es un manotazo tremendo en el futbol internacional que debe tener eco en nuestro país. ¿Qué ganaron? Pues primero recordar que cuando rescindieron el contrato de Dani Alves por el escándalo de acoso en España, Pumas recurrió a FIFA para pedir que el brasileño devolviera lo que le habían adelantado de su multimillonario contrato por incumplimiento. Y les dieron la razón, pero por una cantidad 'pequeña'.

Pumas insistió en que merecían más en la devolución y eso fue lo que litigaron en el TAS, que les dio la razón al fin y ahora Dani Alves, con todo y sus abogados españoles, está forzado a pagar a Universidad una indemnización, por lo que le quedaba por contrato, que no es poca cosa. Se hizo valer el power mexicano.

SE LLEVAN A EX SANTOS A PORTUGAL

Ya se anunció que el empresario tequilero dueño de La Paz, Arturo Lomelí, compró al Chaves de la Segunda División portuguesa. Y en lugar de llevarse a Samuel Hernández, presidente del club de Expansión, al que el dueño mandó por tres años a Europa a formarse como directivo en futbol y que encabezó la negociación para adquirir al conjunto lusitano, pues recurre a viejos conocidos para que tomen las riendas de su nuevo club en el Viejo Continente: Dante Elizande, expresidente de Santos, y Manyra Hernández, exdirectora de los de Torreón, dos personajes que no terminaron nada bien con los propietarios de los Guerreros, la familia Irarragorri, pues los cortaron a finales de 2024 por algunas 'extrañezas' en la administración. También va Eduardo Fentanes, extécnico y director de fuerzas básicas de los coahuilenses.

¿ALVARITO NO SE VA? NO SE VA...

Pues ya de cierre, mi Francoliever, te actualizo el tema de Álvaro Morales que ha dado tanto de qué hablar en las últimas semanas. Resulta que en ESPN México, después de aquél incidente con la entrevista de Los 4 Fantásticos, al periodista lo castigaron varios días para no salir en sus programas en el Líder Mundial. Y amenazaron desde Estados Unidos que no lo van a renovar en diciembre para que se vaya.

Peeeerooooo... Me acaban de contar que directivos de ESPN en nuestro país, especialmente de comercial, pidieron a los de los Yunaited que no tomaran aún la decisión de no seguir con Morales en el canal, pues en estos meses están con todo en la venta de las propiedades del Mundial 26, en las que Alvarito es pieza clave por su tremenda penetración en el ánimo de la afición, pues es de los que más mueven la aguja (si no es el que más). Además, como se va mi Vane Huppenkothen a TUDN, se quedan más flacos de talento.

Por eso, resulta que sí se la están pensando y lo que parecía strike cantado, la salida de Morales de ESPN, hoy no está decidido y hay mucha posibilidad de que se quede, especialmente si logran vender propiedades donde Álvaro sea figura. Para mí, lo mejor que es que retengan a uno de los grandes talentos de la pantalla y de las redes. Es de sabios saber perdonar. Veamos.