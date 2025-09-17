¿Canelo se retira tras derrota ante Crawford? Esto dice Eddie Reynoso

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas abrió la puerta al retiro del mexicano a sus 35 años. Sin embargo, su entrenador de toda la vida, Eddie Reynoso, envió un mensaje contundente que apunta a que la carrera del excampeón mundial de las 168 libras aún no ha llegado a su final.

“Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Ésta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante”, expresó Reynoso en redes sociales, dejando claro que el futuro inmediato del Canelo no pasa por un retiro.

Sufrió una dolorosa derrota | AP

El estratega, quien junto a su padre Chepo Reynoso ha acompañado al jalisciense desde su adolescencia, subrayó que tomarán un periodo de descanso antes de evaluar errores y hacer ajustes, “Un hombre no está acabado a menos que se rinda. Esto aquí no termina”.

Canelo Álvarez, legado y orgullo mexicano

En medio de críticas que cuestionan su vigencia dentro del Top 10 del boxeo mexicano y señalamientos sobre priorizar lo económico por encima de lo deportivo, Reynoso defendió el legado de su pupilo, “Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para viejas y nuevas generaciones. No solo se trata de construir carreras exitosas, también de formar personas ejemplares y con valores”.

Descartó el retiro de Canelo | CAPTURA

El mensaje de Canelo tras la derrota

El propio Álvarez también se pronunció en redes sociales el domingo posterior al combate. Aunque reconoció el dolor de la derrota, y no dio indicios sobre su futuro, si reconoció que ha tenido una carrera muy destacada.

“Siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”.

No habló de su futuro | AP