¿Canelo se retira tras derrota ante Crawford? Esto dice Eddie Reynoso

El entrenador del tapatío confirmó que se tomarán un descanso

Hablaron de su futuro | AP
Rafael Trujillo Alarcón
17 de Septiembre de 2025

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas abrió la puerta al retiro del mexicano a sus 35 años. Sin embargo, su entrenador de toda la vida, Eddie Reynoso, envió un mensaje contundente que apunta a que la carrera del excampeón mundial de las 168 libras aún no ha llegado a su final.

“Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Ésta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante”, expresó Reynoso en redes sociales, dejando claro que el futuro inmediato del Canelo no pasa por un retiro.

Sufrió una dolorosa derrota | AP

El estratega, quien junto a su padre Chepo Reynoso ha acompañado al jalisciense desde su adolescencia, subrayó que tomarán un periodo de descanso antes de evaluar errores y hacer ajustes, “Un hombre no está acabado a menos que se rinda. Esto aquí no termina”.

Canelo Álvarez, legado y orgullo mexicano

En medio de críticas que cuestionan su vigencia dentro del Top 10 del boxeo mexicano y señalamientos sobre priorizar lo económico por encima de lo deportivo, Reynoso defendió el legado de su pupilo, “Veinte años de trabajo constante, de sacrificios, disciplina y entrega siempre serán un ejemplo para viejas y nuevas generaciones. No solo se trata de construir carreras exitosas, también de formar personas ejemplares y con valores”.

Descartó el retiro de Canelo | CAPTURA

El mensaje de Canelo tras la derrota

El propio Álvarez también se pronunció en redes sociales el domingo posterior al combate. Aunque reconoció el dolor de la derrota, y no dio indicios sobre su futuro, si reconoció que ha tenido una carrera muy destacada.

“Siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”.

No habló de su futuro | AP

