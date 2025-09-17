Julio César Chávez critica a Canelo Álvarez tras derrota ante Crawford: "lo veo cansado"

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez frente a Terence Crawford, en la pelea que se celebró en el Allegiant Stadium de Las Vegas, continúa dando de qué hablar en el mundo del boxeo. El mexicano perdió sus cuatro cinturones del peso supermediano, y uno de los comentarios más esperados llegó de parte de la leyenda Julio César Chávez.

AP

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre derrota de Canelo Álvarez?

En entrevista retomada por Canal 44, el “César del Boxeo” analizó el desempeño de Álvarez, reconociendo que la pelea fue complicada y que notó a su compatriota desgastado físicamente.

“Fue una pelea difícil, complicada para Saúl. Creo que ya veo un poco cansado a Canelo, son muchos años peleando, tanto entrenamiento, tantas concentraciones, el cuerpo se cansa”, expresó.

Chávez, quien estuvo presente en la función que reunió a más de 70 mil espectadores, agregó que la derrota debe entenderse dentro de lo que representa el boxeo.

AP

“Lo vi un poquito cansado, pero en el boxeo se gana y se pierde”, sentenció la máxima gloria del pugilismo mexicano.

Julio César Chávez apoya a Canelo Álvarez

Pese al tropiezo, Julio César Chávez no dudó en mostrar respaldo hacia el peleador tapatío, de quien destacó su legado y todo lo conseguido en los últimos años.

“Creo que nos ha dado más satisfacciones que tristezas y siempre apoyándolo”, comentó el excampeón mundial, dejando claro que la carrera de Álvarez merece respeto.

AP