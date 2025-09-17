Canelo Álvarez vs Terence Crawford alcanza cifra récord de espectadores en Netflix

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford no solo definió al nuevo campeón indiscutible de peso supermedio, también se convirtió en un fenómeno global de audiencias, con millones de personas siguiendo el combate a través de Netflix.

De acuerdo con datos de Netflix, VideoAmp y Joe Hand Promotions, el combate en Las Vegas fue seguido por 41.4 millones de espectadores globales (Live+1), lo que lo convierte en la pelea de boxeo profesional por campeonato masculino más vista del siglo XXI en el streaming.

41 millones de espectadores | AP

Audiencia masiva minuto a minuto

El enfrentamiento promedió 36.6 millones de espectadores por minuto, con un pico de 24 millones de conexiones simultáneas, lo que representó un récord de audiencia en vivo para un combate de boxeo profesional dentro de la plataforma.

Un fenómeno global

La pelea encabezó los rankings de Netflix en 30 países, incluidos México, Estados Unidos y Reino Unido, y apareció en el Top 10 de 91 naciones. En redes sociales, generó 950 millones de impresiones, con “Canelo” y “Crawford” como tendencias principales en ambos lados de la frontera.

Jake Paul vs Mike Tyson, el rey absoluto con 125 millones de espectadores

Pese a la magnitud del evento, la pelea no es el contenido deportivo más visto en la historia de la plataforma. Ese lugar lo ocupa el combate de Jake Paul vs Mike Tyson, que alcanzó la impresionante cifra de 125 millones de espectadores, más del triple de lo logrado por Álvarez y Crawford, aunque este combate solamente fue de exhibición.