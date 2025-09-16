Ilia Topuria insiste en pelear con Terence Crawford y 'amenaza' al Canelo

El campeón de la UFC se molestó con Crawford y le mandó mensaje a Bud, donde Canelo 'salió raspado'

Topuria vuelve a retar a Crawford y a Canelo
Topuria vuelve a retar a Crawford y a Canelo | AP
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

El pasado sábado, en el Allegiant Stadium, Terence 'Bud' Crawford peleó con Saúl 'Canelo' Álvarez, donde salió el norteamericano salió al ring con la canción de "El Mariachi", algo que no le causó mucha gracia a Ilia Topuria.

El campeón de la UFC, que sale con dicha canción para sus peleas en el octágono, aprovechó las redes sociales para mandarle un mensaje a Crawford, además de aprovechar y 'amenazar' al Canelo, que perdió ante 'Bud' por decisión unánime.

Canelo frente a Crawford | AP

"Primero me llama borracho... luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring. Y Canelo, te guardo un round después de él", comentó Topuria en redes sociales

El pasado lunes, durante la transmisión del Monday Night Football, John Sutcliffe aseguró que Crawford y Canelo volverán a pelear, aunque ahora en Arabia Saudita, probablemente, a finales de 2025.

Imágenes del Canelo vs Crawford | AP

