Dilema de contratos en Pumas

Ya que el TAS ventiló oficialmente que Pumas tenía dos contratos con Dani Alves, la pregunta está en el aire: ¿Está en problemas Universidad? Pues sí, pero en realidad no. En el verano de 2022, Universidad y el brasileño firmaron dos contratos: uno laboral por salario anual de apenitas de 300 mil dólares libres de impuestos (que Pumas se encargaba de pagar a Hacienda). Una cifra de risa, que es la que realmente tributa.

Y otro contrato de imagen, con la carga fuerte del sueldo de Dani, en el que el club mexicano debía saldar a la empresa Flash Forward (agencia propiedad de Alves) la suma de 2.25 millones de dolarucos por estar un año en CU, a pagar en dos exhibiciones, una mitad tras la firma y la otra a inicios de 2023, casualmente con fecha de justo una semana antes de que lo arrestaran en España. Ambas fueron pagadas.

Acá el conflicto está en que el de imagen, que es el de la carga fuerte del salario, sea entre empresas y no tribute como el laboral, que tiene un monto ridículo. Es una modalidad común en el futbol profesional para esquivar la carga fiscal. Resulta que hay países que decidieron regular esta práctica para que los equipos asumieran los reales compromisos hacendísticos, como en España, en donde los derechos de imagen no pueden pasar del 15% del valor del contrato total. En México no está reglamentado, claramente.

¿Habrá castigo a Universidad por parte de FMF al tener esta modalidad? No está en blanco y negro, así que no, aunque es una mala práctica por eludir un real compromiso fiscal, no hay reglamento que los vaya a multar. Es más un dilema moral que uno legal.

HAY TOPOS EN PACHUCA

Y no me refiero a la mascota, mi Franky, sino en los que ventilan la intimidad del vestidor. Primero, me quito el sombrero ante la regañiza que les puso el presi Armando Martínez por el ridiculazo de perder en casa ante Querétaro, uno de los tres peores equipos que existen en Liga MX. Una vergüenza. Alguien grabó la gritoniza que les puso y la filtró, pero en vez de dejar mal parado al directivo de los Tuzos, para mí que puso el ejemplo de cómo debe responder una directiva cuando sus jugadores arrastran la cobija en la cancha. Aplausos.

Eso sí, la directiva está que trina: “No se vale vulnerar la confianza de un vestidor así”, me contaron que dijeron por la Bella Airosa. Y tienen razón. La investigación ya corre, no es un grupo tan grande, así que si llegan a dar con el que traicionó la confianza, ojalá que lo agarren confesado porque le va a tocar feo. Vamos, Tuzos.

FAGÚNDEZ, EL COLMO DE SANTOS

Donde hacen falta regaños al doble del de Pachuca es en Torreón. Te podrá caer bien o mal Aleco Irarragorri, pero de verdad que qué paquete le dejaron al chavo y necesita ayuda, porque hay futbolistas de su equipo que parecen rivales. Hay cada caso… como el de Franco Fagúndez, quien llegó a inicios de 2024 por algo así como 2.2 millones de los gringos por 80% de su carta y tiene contrato hasta 2027. Tras su lesión a inicios de año, el uruguayo ‘ya no volvió’, pues apenas jugó 5 partidos el torneo pasado y en este lleva 8 minutos.

El problema es que el ‘10’ charrúa empezó a caer en uno y otro caso de conducta: primero porque subió de peso y no acudió a las citas con medicina deportiva y nutrición, le valió. Después, lo mandaron a la Sub 21 y faltó a entrenamientos y partidos. El colmo fue que la semana pasada se fue por sus pistolas a su natal Uruguay y Santos no supo más, por eso le abrieron investigación disciplinaria. El club lagunero anda mal y estos personajes no ayudan nada.

HABRÁ SERVICIO ESPECIAL DE BEBIDAS

Ya de cierre, me confirmaron que los propietarios de palcos y plateas en el Estadio Azteca no podrán ingresar comida y bebida por su cuenta como ordenó FIFA, como ya te había adelantado, pero me contaron que el organismo internacional pondrá a su disposición un servicio especial para que puedan apartar desde antes una opción de consumo en su lugar para los cinco partidos del Mundial. Incluso, me explicaron que también desarrollarán una zona lounge para los dueños para antes y después del juego, donde también podrán consumir. Así que con sed no se van a quedar. Bien ahí.