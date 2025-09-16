Chivas se queja del arbitraje

Pues mandé bien temprano esta columna porque la señora ya me estaba esperando para hacer el pozole, así que ahí te voy, mi Francolieber.

Del Clásico Nacional nomás contarte que las Chivas se quedaron medio calientes con el arbitraje de Óscar Mejía, pues a pesar de que ganaron en la parte final, resulta que hay una toma muy clara en la que se ve que tras el gol americanista, en la reanudación, el Chiquito Sánchez se le va con todo al Guti y lo empuja con las dos manos para mandarlo al suelo, y de ahí se desata la melé, la bronca pues, con el ingreso de la banca de las Águilas a tope para el pleito.

Y el silbante nomás amonestó, sin repartir expulsión a los jugadores del América, quienes fueron los que provocaron la bronca. Me dijeron que habían pensado en protestar, pero al final, con la sorpresiva victoria, se quedaron bien. Vaya Clásico.

¿PORQUÉ LE REGRESÓ SUS CINTURONES?

En Las Vegas, Crawford le ganó al Canelo los cuatro cinturones como nuevo Campeón Indiscutido de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), las organizaciones que sancionan el boxeo a nivel internacional.

Pero resulta que tras la pelea y tomarse la foto en el ring, 'Bud' los regresó al mexicano en un gesto de caballerosidad, deportivismo y reconocimiento entre ambos. Pero... ¿por? Pues mi querido Franky, al estadounidense le van a llegar nuevos cinturones de cada organismo para que tenga los propios, mientras Álvarez puede conservar como recuerdo los que conquistó y defendió por tantos años.

NUEVO CINTURÓN Y RANKING DEL JEQUE

Pues Crawford no ganó cuatro, sino cinco cinturones, aunque el quinto es polémico y el más caro de la historia, con valor de 188 mil dólares. Resulta que es el de The Ring, el medio que compró el jeque y que estos organizadores van a repartir cada que armen una pelea.

No sólo es de adorno, sino que Riyadh Season y TKO están buscando crear su propio ranking mundial de boxeadores para posicionar al cinturón de The Ring en un nuevo circuito anhelado en el mundo del pugilismo profesional. Es parte de la conquista del deporte de estos empresarios.

SIN HIMNO, EL PLEITO CON EL CMB

Justo estos organizadores decidieron pasarse por el arco del triunfo el tradicional Himno Nacional Mexicano en el pleito de Las Vegas en fechas patrias, pues resulta que ya no quieren que sea evento ligado a nuestro país, sino internacional.

A pesar de que Mauricio Sulaimán peleó hasta el final que lo entonaran, Dana White, el jeque Turki y compañía no aceptaron, así que el CMB, el organismo más importante para sancionar combates profesionales, terminó calientísimo. Y me cuentan que estuvieron a punto de ni siquiera subir al ring a entregar el cinturón de campeón, pues les habían dicho que sería el jefe de la UFC el que lo entregaría. Subió el presidente del Consejo, pero de a poco van a ir cepillando a los organismo que sancionan el boxeo por hacer la suya y eso es muy peligroso.

UFC Y BOX SE CAMBIAN DE DOÑA TELE

Tiene qué ver lo que viene con UFC, que pertenece a TKO Group Holdings, el conglomerado de medios creado por Endeavor, resultado de la ‘fusión’ en 2023 de la WWE y Zuffa, empresa matriz de Ultimate Fighting Championship, y que ahora opera los combates de boxeo para Riyadh Seasons, ya que la firma del jeque Turki Al-Sheikh no puede promover pleitos en Estados Unidos, y que aún tiene firmadas dos peleas más del Canelo.

La UFC se va de ESPN en diciembre próximo, ya que se acaba contrato y TKO se lo lleva con todo y chivas para transmitir sus peleas por los siguientes siete años, además del box y otras propiedades a una nueva oportunidad para expandir su alcance a través de la señal de Paramount para 2026, empresa que está en proceso de adquirir a Warner Bros. Discovery, conglomerado de medios que incluyen a HBO o TNT, hasta Cartoon Network y DC enterteinment, entre muchas otras divisiones y marcas. Es decir, las peleas de MMA y boxeo era lo que le hacia falta a Paramount para consolidar la oferta deportiva.