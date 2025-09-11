A 273 días... ¿qué te provoca esta Selección?

Ilusión, tranquilidad, curiosidad, incertidumbre, desconfianza... la gran pregunta es: ¿qué es lo que realmente te provoca esta Selección? Dos juegos más quedan atrás y la percepción en la gente, al menos para mí, es de "descontento generalizado" y "pesimismo potencializado". Dos partidos jugados de manera diferente pero con un común denominador, "inseguridad y falta de coordinación individual y colectiva". Contra JAPÓN no se generó a la ofensiva y se perdieron muchos balones principalmente en la media cancha, pero contra COREA DEL SUR y con muchos cambios en el once inicial, a pesar de perder también muchos balones, se generó más al ataque y lo mejor de todo fue que los dos centros delanteros principales (Jiménez y Giménez) anotaron GOL. Esa, sin lugar a dudas, fue la mejor noticia del segundo amistoso e incluso, de esta fecha FIFA. Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, esta es la lectura rápida y sencilla sobre el presente de esta selección, ya que es "futbol y no FÍSICA CUÁNTICA" o sea, es fácil de analizar y en resumen la sensación del aficionado que compra la camiseta del TRICOLOR es de desesperanza y desazón.

Aunque están aquellos que cada vez que se acerca un Mundial (son los menos) afirman que MÉXICO jugará diferente y crecerá ante las potencias. Mmmmmmm, bueno habrá que darle el beneficio de la duda (odio esta frase, pero creo que queda bien ahora). Está cabrón el tema porque todos los involucrados en el equipo afirman que se llegará en mejor nivel al MAGNO EVENTO FUTBOLÍSTICO en junio del 2026 y entonces pregunto, y aquí va la segunda... ¿con estos planteamientos del VASCO AGUIRRE y sobre todo con ESTOS JUGADORES (porque no hay más ehhhh) de verdad se mejorará como para afrontar la fase de eliminación directa? Porque me queda claro que la de grupos se pasará, ¿o no? Claro que sí, recordemos que México es anfitrión jajajaja... peeeeeero ¿y después APÁ? ¡Ayyyy papaya de Celaya! En fin, habrá que esperar los juegos que se vienen en octubre con dos grandes rivales del continente, Colombia y Ecuador y además, cerrar el año contra URUGUAY y PARAGUAY. Nada mal pensando en encontrar un mejor, pero muuuuuuuucho mejor funcionamiento y, sobre todo, el once ideal de una vez por todas. ¡Esto último, más que una real petición, es un deseo personal!

Por eso, volviendo al inicio y tras 17 juegos disputados contra selecciones nacionales, más 3 contra clubes (Valencia, Inter de Porto Alegre y River Plate), ¿qué es lo que te despierta o inspira esta selección de cara al tercer mundial en casa? Quedan 273 días y la cuenta regresiva sigue su curso...

