Serie del Rey 2025: Diablos Rojos se imponen ante una sombra de los Charros de Jalisco

Los Diablos pegan primero en la Serie del Rey. Con sietes carreras en la primeras dos entradas y una más en la séptima, los Diablos Rojos del México dieron el primer paso rumbo al campeonato tras vencer 8-4 a los Charros de Jalisco en el juego 1.

Apenas en la primera entrada, Diablos armó un ataque de tres carreras que encendía a la afición escarlata que anhela el bicampeonato. La primera carrera llegó producto de un extrabase de Allen Córdoba que mandaba a Carlos Sepúlveda hasta home; luego Julián Ornelas empujaba la segunda y José Marmolejos remataba con cuadrangular.

Para la segunda tanda, los pingos se mantuvieron finos con el madero y explotaron cuatro carreras más para extender la ventaja a siete. Estas llegaron por parte de Carlos Pérez, Juan Carlos Gamboa, Sepúlveda y Córdoba.

Los Charros descontaron hasta el cuarto inning gracias a tremendo tablazo de Willie Calhoun que se fue al jardin central. La cuenta se apretó un rollo más tarde con las carreras de Joshua Fuente y Mallex Smith.

Sin embargo, Carlos Pérez llegó para remolcar a Marmolejos a la registradora y sellar la primera victoria de la Pandilla Escarlata, quienes buscan quedarse con la Serie del Rey del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol y convertirse en la organización más ganadora de México.