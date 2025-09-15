¡Que viva el México! Más campeón que el América

El grito se adelantó en Guadalajara: Los Diablos Rojos barrieron en la Serie del Rey a Charros de Jalisco y conquistaron el Bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol, ¡que viva el México! Y así se colocan en solitario como el equipo con más títulos en el deporte profesional de nuestro país.

Los Pingos alcanzaron la corona 18 de Liga, superando ya las 17 de los Naranjeros de Hermosillo en la Liga del Pacífico y las 16 del Club América en Liga MX. Diablos Rojos del México son el más campeón de nuestro país y eso hay que gritarlo.

La evolución de la organización escarlata ha sido brutal estos últimos años. Después de aquel título de 2014, gracias al jonrón del Haper Gamboa que aún no cae en el extinto diamante del Foro Sol, pasó una década de sequía deportiva hasta 2024 y este año que lograron el Bicampeonato en 2025, con nombres legendarios como el propio Gamboa, Sepúlveda (primer mexicano campeón de bateo rojo), Ornelas, Marmolejos, Amador, Canó, antes Bauer, sólo algunos de un roster de altísima calidad. El trabajo en el proyecto deportivo fue de gran nivel. Regresaron.

Y AHORA TAMBIÉN COTIZAN EN LA BOLSA

Y cómo crecieron: en 2019 inauguraron el hermoso Estadio Harp Helú y desde 2024 lo consolidaron como el recinto de mejor asistencia en la Liga, rompiendo récords, incluso más que el de Monterrey, autonombrada ciudad como la de mejor afición. Revivieron el furor por el beisbol en la Ciudad de México.

También crearon a su equipo de basquetbol en 2024, que en su campaña de debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, se coronaron. Doblete en beis y basquet.

Por si fuera poco, a inicios de este año, los Diablos Rojos del México se convirtieron en el segundo equipo profesional en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, siguiendo al Club América como los únicos en listar sus acciones en el mercado mexicano.

Una organización ejemplar, ganadora, que sigue rompiendo paradigmas y conquistando corazones, con la guía de un apasionado del beisbol, un empresario mexicano modelo, que tuvo paciencia y hoy se le ve en el palco principal del estadio apoyando a sus Diablos Rojos: don Alfredo Harp Helú. Grandísimo.

CHIVAS REVIVIÓ AL AMÉRICA

Los otros mexicanos que adelantaron el grito fueron los de Chivas en el Azulcrema, que dieron el ‘batacazo’ (concepto que hizo enojar a Milito, pero que es adecuado, pues fue sorpresivo). El mejor Guadalajara era el peor: el rendimiento en la cancha era óptimo, pero los resultados faltaban. Ganarle al América es un paso enorme para buscar resurgir, aunque aún no están ni en zona de Play In, hay con qué pelear.

Ahora, a las Águilas les hicieron un favor: perder no los va a sacar de la contienda por calificar directo ni de ser uno de los favoritos al título, y sí les picó el orgullo y los despertó, los va a encender para sacarse esa espina. América con esta derrota se vuelve más peligroso, porque está herido en el ánimo y es lo más peligroso que le pueden hacer al mejor proyecto deportivo de nuestro futbol. Al tiempo.