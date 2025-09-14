¿Cuáles son los equipos profesionales más ganadores en México?

Los más ganadores de todo México. Los Diablos Rojos del México consiguieron su 18mo título en la Liga Mexicana de Beisbol tras barrer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey. Con el trofeo no sólo extienden su dominio en la liga, sino que también se convirtieron en el equipo más ganador en todos los deportes profesionales mexicanos.

Con los 18 campeonatos, los Pingos superaron a los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del Pacífico como los más ganadores en la república mexicana.

Igualaron a los naranjeros

Siguiendo de cerca a los equipos de beisbol aparecen las Águilas del América. Tras su Tricampeonato del Apertura 2023 y en el Apertura 2024, el conjunto azulcrema llegó a los 16 campeonatos de Liga, siendo el máximo ganador del futbol mexicano. Chivas, Toluca y Cruz Azul también aparecen en el Top 10 con 12, 10 y 9 títulos respectivamente.

En cuanto a los equipos con doble digito de títulos aparecen los Tomateros de Culiacán, como el cuarto equipo más ganador en México con 13 campeonatos. Los Tigres de Quintana Roo y los Sultanes de Monterrey completan la lista con 12 y 10 trofeos.

Fuera del futbol y beisbol la Fuerza Regia de Monterrey es el máximo ganador en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP) con 5 campeonatos, el último de ellos llegando en el 2023, tomando en cuenta que es una Liga apenas con 24 años de existencia.

En cuanto a la Liga de Futbol Americano (LFA), fundada en 2016, los Caudillos de Chihuahua y los Mayas de la Ciudad de México están empatados con 2 títulos cada uno.

