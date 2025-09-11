A FIFA le sorprendió el furor mexicano

Vaya locura que se desató ayer el inicio del registro para tener un lugar en el sorteo de entradas del Mundial 2026, parecía que era ya para comprarlos o apartarlos, pero vale recordar que sólo era para inscribirte en la fase de VISA y ser parte del sorteo. El periodo para buscar tu lugar está abierto aún, hasta el 19 de septiembre, y después te avisarán si saliste sorteado el 29 de septiembre, para el 1 de octubre te digan cuándo podrás comprar tus boletos.

Pues me contaron que a FIFA le sorprendió la respuesta de la afición en nuestro país, pues aunque saben que somos de los más fiesteros en los Mundiales, no esperaban tantos registros desde el primer día de la ventana con VISA, filas de tanta espera. Y, por supuesto, las quejas. No revelarán aún cifras, pero me contaron que nunca esperaron este boom en los registros. Si esto les sorprendió, que se esperen al torneo. Ahí sí, agárrate, mi Gianni.

NAHUEL CON GUANTE BLANCO

Vaya cachetadón con guante blanco que recibirán los que creían que Nahuel Guzmán era todo mala leche, pues resulta que de aquel incidente con el láser, que le acarreó un castigo sin precedentes en México de 11 partidos y horas de trabajo comunitario, el portero de Tigres supo darle vuelta a la tortilla y generó algo positivo, ayudar a la sociedad, un ejemplo que pocos podrían. Y me incluyo, como un crítico constante del Patón, en el cachetadón.

El club de la UANL revelará hoy al público una pieza en video a manera de documental de lo que el portero felino hizo de trabajo social como sanción y no quiero ‘spoilear’, pero te reto a que lo veas y que no sueltes una lagrimita de lo que provoca la dedicación y compromiso que desató en Nahuel ayudar a escuelas en Monterrey de bajos recursos. Escuelas incluso rayadas. Te dejo una frase que resume el sentimiento: "Lo que comenzó como un castigo se transformó en la oportunidad de hacer algo más grande que nosotros mismos". Grande, Patón. Grande.

EL LÍDER REBELDE ESTÁ POR HUIR

Pues he preguntado qué ha pasado con los rebeldes de la Expansión que sufrieron el revés de adelantar el ascenso como ellos querían y me cuentan que su líder está por huir. Ya te había contado que el Mirrey de Michoacán, José Luis Higuera, tiene denuncias en la Fiscalía y carpetas de investigación en la UIF por sus negocios financieros. Pues me platicaron que se está escondiendo y está por emprender la graciosa huida.

En Morelia no lo han visto, estuvo en España estos días, y está por volver para empacar sus cosas para irse a Estados Unidos, pues sabe que las autoridades mexicanas están por agarrarlo y cree que es mejor poner tierra de por medio de una vez. Así que Higuera nomás echó a andar a los ilusos directivos de la Expansión y ahora su líder los va a abandonar. Qué cosas.

ALVARITO SE PASÓ CON EL SR. FANTÁSTICO

Y para cerrar, te cuento más de mi querido Alvarito Morales. Mis compas de RÉCORD me ayudaron a explicar por qué se habían enojado en ESPN de los Yunaited con el periodista al grado de no renovarle el contrato que acaba en diciembre, y sí, fue por un evento de la película 'Los 4 Fantásticos', pues hay que recordar que el canal deportivo y Marvel son de Disney. Pero no te dijeron los detalles y ahí te voy.

Resulta que Álvaro tenía entrevista con el protagonista de la peli, el chileno Pedro Pascal, que últimamente sale en toooooodo, y que encarna al Sr. Fantástico, Reed Richards. Pues el actor llegó a la dinámica con una gorra de los Yankees y Morales, que sabe un carro de beis (que es su gran especialidad, no futbol como muchos piensan), fiel a su estilo jodón, burlón, lo empezó a picar en la charla.

Le preguntó que si sabía cómo había quedado la última Serie Mundial, que perdió Nueva York ante Dodgers, y que desde cuándo no eran campeones, pues en 2009 fue su último título, y así, al puro estilo del comunicador, fue subiendo y subiendo el tono, de picante pasó a burla, se pasó y llegó a ser tan molesto para el entrevistado que se cansó, pues en lugar de generar contenido para promocionar la película, creó un ambiente tenso, desagradable, fastidioso. El enfado de Pascal fue tal, que llegó a oídos de los directivos de ESPN, que querían correrlo en el momento. Pero como ya te conté, optaron mejor con no renovarle y tan, tan. Así fue, mi Franky, así fue.