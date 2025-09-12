El Reporte Ponce: Nahuel me ganó, como te ganará también

Reconfortante. El pique entre Nahuel Guzmán y quien te escribe esta columna data del retorno de Tigres a México tras aquel Mundial de Clubes que fue finalista, en febrero de 2021, cuando El Patón respondió a un texto que le dediqué por exigir que el futbol mexicano "no se colgara de las tetas" del equipo felino, que titulé: "Todo lo que Tigres toca lo hace chico". Fui exagerado. Agresivo, hiriente. Me contestó en el mismo tono: "Acá hemos construido la personalidad de Carlos", lanzó en rueda de prensa sobre mí, "...no tienen filtro, pero coincidimos en la soberbia y yo le agrego, en la arrogancia". Tenía razón. Y como aún creo que yo también.

Cuatro años después, con algunas ‘Nahueleadas’ más, con el pago de un castigo deportivo sin precedentes de FMF por aquel láser, y sobre todo, con el cumplimiento de las 40 horas de labor comunitaria que no sólo saldó, sino que alargó por voluntad, por un compromiso que desarrolló para ayudar a niños en escuelas de bajos recursos y comunidades violentas de Monterrey, que transformó en un acto ejemplar como no había atestiguado en un futbolista, hoy me rindo a Nahuel. Es inevitable. Seguramente lo harás tú también, aunque seas su hater o seas rayado, tras ver el documental de su trabajo social. Me ganó.

CONQUISTÓ A UNA BRAVA ESCUELA RAYADA

Transformador. El mensaje de la directora fue natural y poderoso para entender el resultado: "Esta escuela es rayada, cuando entró Nahuel me decían 'Dire, traiga a Andrada'", recuerda Delia Margarita Rodríguez. La Secundaria 62 'Manuel Altamirano' de La Campana, zona brava de la cara pobre de La Loma Larga, "se vuelve un oasis para jugar" en una colonia construida hacia arriba entre escalones escarpados donde no puede rodar el balón.

Le lanzaron el reto y Nahuel aceptó, regresaría a la Manuel Altamirano. Lo hizo y no sólo jugó, trabajó con CreeSer para llevar su programa, darles habilidades socioemocionales a los chicos para desarrollar una cultura de paz; prometió aires acondicionados y los puso, y el remate: construyó una ludoteca para la secundaria, que al inaugurarla, se llevó la sorpresa de que le pusieron su nombre en agradecimiento. Le llenó el corazón a Nahuel, se le cerró la garganta y le brotaron las lágrimas. Entró en sus corazones. "Lo logró", se sorprende la Directora, "se los ganó, como modelo que necesitan estos chicos, que la mayoría acaba secundaria y se incorpora a la fuerza laboral". Lloramos contigo, Patón, al ver que lo que inició como un castigo se transformó en la oportunidad de hacer algo más grande. Tremendo. Gracias.

LOS PAÍSES QUE BUSCAN MÁS BOLETOS

Deseado. Se desató la locura en el inicio del registro para el sorteo de compra de boletos al Mundial 2026: en las primeras 24 horas de la apertura de la preventa de VISA, FIFA tuvo 1.5 millones de solicitudes de aficionados de 210 naciones. Locura alrededor del mundo. Los países con mayor número de solicitudes son Estados Unidos, México y Canadá, en ese orden; después vienen residentes de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

CANELO ES UNA MÁQUINA REGISTRADORA

Lucrativo. Ya le salió el negocio al jeque en Las Vegas. Turki hará tremenda caja con Canelo, que se llevará una bolsa de más de 100 millones de dólares, mientras Crawford será de 50 mdd. Tan sólo de taquilla en el Allegiant de Las Vegas, con poco más de 71 mil aficionados este 13 de septiembre y que está a punto de ser sold out, el empresario árabe se embolsará 60 millones de dólares. Además, está lo que pagó Netflix para llevarle esta pelea gratis a sus más de 300 millones de suscriptores alrededor del planeta.

Pues me cuentan que para quienes queríamos ver pronto a Álvarez en nuestro país, especialmente en el Estadio Azteca remodelado, habrá que esperar un par de años más, hasta que termine su contrato de 400 mdd con Riyadh Season, la empresa árabe que buscará llevar al jalisciense, con la venia de Saúl, a Tokio y a Londres antes que volver a pelear en México.