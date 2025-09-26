El reporte de Ponce: Lo que hará Cruz Azul con Mier

Trabajado. Cayó otro error de Mier que le costó a La Máquina no hilvanar su octava victoria en el empate ante los insulsos Gallos. Igualar con Querétaro es ridículo. Primero te cuento que el estilo que busca Cruz Azul con su portero es que juegue adelantado, a veces hasta de líbero, que tenga salida y sea un apoyo como un central más. Después de aquel gol de Richard con América que lo tomó fuera de portería, el cuerpo técnico hizo trabajos especiales con el colombiano: un ejercicio en el que Kevin sale del área, simulan pérdida de balón y disparo del rival al arco, con lo que el guardameta entrena cómo regresar rápido.

Le falló en este disparo de 70 metros de Homenchenko, Mier hace dos cambios a la carrera en el retorno y ahí fildea deficiente el balón. Sin embargo, en Cruz Azul saben que los errores de un portero son escandalosos y la confianza en Kevin no se ha perdido, no irá a la banca como algunos extremistas piden, pues reconocen que fue el mejor portero del año pasado y que hoy es seleccionado con Colombia en busca de su Mundial. Eso sí, vendrá una plática con él para darle confianza y apoyo para corregir estos errores.

HAY FUTURO EN LA PORTERÍA AZUL

Visualizado. Ahora, el plan a mediano plazo está trazado: por Kevin seguramente vendrán más ofertas, por lo que La Máquina no tiene listo a Gudiño como reemplazo titular, sino a Emanuel Ochoa, arquero de la Sub 20 que va al Mundial de Chile, y en quien están fincadas las esperanzas de que sea el siguiente símbolo celeste para defender la portería, no hoy, sino en un futuro no lejano. Así que aunque hay rumores de que van por el Tala Rangel de Chivas, en realidad el rojiblanco no encaja en el estilo azul y apostarán por la sangre de cantera.

CHIVAS YA LE CAMBIÓ AL MENOR

Corregido. Con el revuelo que causó el patrocinio de casa de apuestas en el uniforme de Inda con Chivas, salieron muchas conjeturas, y aunque Necaxa soñaba con que les dieran en la mesa los puntos que perdieron en el Akron, nada qué ver. La directiva del Guadalajara y su cuerpo legal están preocupados por la multa que puede venir de Cofepris, pero mientras Samir cumple los 18, en un par de semanas, me cuentan que hoy en Puebla aplicarán la misma que Xolos con Gil Mora: a Caliente le agregarán la palabra Ayuda para hacer referencia al nombre del programa social de la empresa tijuanense para apoyar a fundaciones para los más desfavorecidos. Y así se evitan problemas.

FALTARÁN ESTRELLAS RIVALES DEL TRI

Ausentes. Hablando de juveniles, como FIFA no obliga a los clubes a ceder jugadores al Mundial Sub 20 que arranca mañana en Chile, habrá muchas ausencias, incluidos los ‘europeos’ de México, como Carrillo (Feyenoord) y Jurado (Cercle), que no fueron cedidos. De Liga MX van todos los que necesitaba Arce, incluido Mora, que se baja de la Mayor por ahora y hasta del Mundial Sub 17.

Los grandes rivales de grupo del Tri son de los más afectados, pues de España no van Yamal, Cubarsí, Bernal o Huijsen, mientras que con Brasil faltarán Endrick, Estevao o Vitor Roque. Otras selecciones de renombre también son afectadas como Argentina, que no tendrá a Mastantuono ni Echeverri, o Francia que se quedó sin Doué y Mayulu.

TOLUCA AÚN NO HABLA CON EL TURCO

Expectante. Y ya de cierre, los Diablos Rojos dieron un manotazo en la mesa con la humillación a Rayados, son el equipo más goleador y se vuelven favoritos junto a Cruz Azul por el título. Pero en la capital mundial del chorizo deben apurarse a hablar con el turco Mohamed, pues me cuentan que de la renovación de contrato, que se le acaba en diciembre, aún no se han sentado a platicar. Y es que todos sabemos que Tony no es de los que echan raíces en un equipo, así que podría emigrar antes que buscar forjar época con el Toluca. Ojalá que lo convenzan pronto para que se quede mucho tiempo más. Veamos.