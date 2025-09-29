Por la boca muere el Puma

Aunque el sistema de Liga MX permita que 10 aspiren a fase de eliminación y que queden 8 en Liguilla, en realidad este torneo esta para 5: Cruz Azul, Toluca, América, Rayados y Tigres. En ese orden, sin más favoritos.

Pero se necesitan más equipos para completar la fiesta, así que debajo, sin ser candidatos, pelean por entrar Chivas y Pachuca, que saben cómo mantenerse, las sorpresas Juárez y Tijuana, y le dejan el último lugar a Pumas, que es el menos malo de los malos restantes.

El problema en el Club Universidad es que hoy le basta colarse a un Play In para justificar el torneo. Así pasó con Lema, hasta que la afición se cansó, si no, seguiría el suplente de Mohamed. Ahora, estos Pumas de Efraín tienen un nivel pobre, pero eso es para lo que les alcanza, es la nueva realidad de un equipo que fue protagónico, exitoso, modelo. Que fue. Tremendo ejemplo es la humillación sufrida ante Bravos y después ante el América. Ridículo que antes era impensable.

Efraín pierde en su juego

La elección de Efraín Juárez para dirigir a Pumas la aplaudimos muchos, los que creemos que el Gonzo Pineda también debe llegar, o Jaime Lozano, técnicos identificados con el club azul y oro y con propuesta a la que bien vale darle la oportunidad.

Así como Juárez aprendió de maestros que lo dirigieron, estrategia, gestión, sistema, también se quedó con mañas que no le han servido, como la de hablar de más para desviar la atención del mal desempeño en el campo y centrarlo en el entrenador, como lo hizo con pericia legendaria el Tuca. Pero a Efra no le sale, al contrario, la afición se está cansando de su palabrería sin sentido.

Y Universidad ya se cansa

También se están hartando en Cantera. Aunque parece que la directiva de Pumas tiene atole en las venas, hay que recordar que son vieja guardia, chapados a la antigua, son intolerantes a la irreverencia que muestra Efraín, que altera a la afición y que genera tanta crítica en medios. No lo van a cepillar mientras siga en pelea por calificar, tampoco creo que lo hagan en el invierno, pues el proyecto apenas está armado, pero es un hecho que ya cansan sus declaraciones. Y es que el Puma, por la boca muere.