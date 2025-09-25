¡Una futbolera, ruidosa y merecida venganza!

No pudo haber sido una mejor noche para el GUADALAJARA y una de las peores para FERNANDO GAGO. Así es, amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, al exentrenador de las Chivas le dieron 'una cucharada de su propio chocolate'.

Tras su regreso al futbol mexicano para dirigir al Necaxa tenía que llegar el momento de jugar en el Estadio Akron, y llegó. Sí, llegó ese momento y además con derrota incluida. Había gran expectativa desde que se conoció el calendario por parte de la afición Chivahermana y este martes se jugó finalmente ese partido. La recepción del entrenador argentino fue hostil desde la llegada del equipo a su hotel de concentración y el pico se dio en el estadio antes del inicio del encuentro.

Hay que recordar que en la pretemporada estos equipos ya se habían enfrentado en el Estadio Victoria de Aguascalientesssssn con Gago como entrenador y el Necaxa cayó 3-2. En aquella ocasión el respetable que se había dado cita abucheó e insultó a su exDT, pero lo de hace un par de días se cuece aparte por tratarse de un partido oficial y sobre todo, en la propia casa del equipo que dirigió y luego dejó botado con engaños, mentiras y traiciones tras 10 meses de trabajo.

Insisto, no hay DÍA QUE NO LLEGUE NI FECHA QUE NO SE CUMPLA, y ese día (noche para ser más exacto), llegó. Hubo desde insultos y abucheos a la hora de la presentación del Necaxa en las pantallas y el sonido local, hasta cánticos agresivos y ofensivos durante el desarrollo del partido, incluso más que al propio CRISTIAN 'CHICOTE' CALDERÓN, exjugador del Rebaño Sagrado que en su momento también salió por la puerta de atrás y además por si fuera poco, al América.

Pero más allá de ese recibimiento hostil que era esperado y deseado por la porra local, a Fernando Gago le dieron aún una mejor 'despedida', se fue de la ciudad a casi un año de aquel incidente cobarde, con una derrota. Y esa fue la mejor venganza que pudo haber tenido el equipo en particular, y la afición en general. Así es damas y caballeros, CHIVAS le ganó a GAGO y su Necaxa en la cancha de manera legítima y merecida y con ello cobró venganza a lo grande, jugando futbol y no hablando y 'mintiendo'.

Con esta derrota el equipo hidrocálido (dicen los necaxistas que esta expresión no es correcta, pero a mí me encanta jajaja) sumó su quinta derrota, y con dos triunfos solamente y tres empates se sitúa debajo de la media tabla, algo que no favorece a nuestro personaje. ¿Será que el KARMA le está regresando a tocar su puerta y en breve lo volveremos a ver sin chamba como le pasó con su 'querido Boca Juniors' hace unos meses? Aquí no estamos para desearle el mal a nadie, pero estoy seguro de que muchos, sobre todo aquellos que se sintieron perjudicados, SÍ.

Fernando Gago, el mal querido e innombrable GAGO regresó a Guadalajara y se llevó una derrota de 3 a 1, pero sobre todo, se consumó en favor de su exequipo una FUTBOLERA, RUIDOSA Y MERECIDA VENGANZA.

