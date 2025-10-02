¡Se retiró uno de los verdaderamente grandes!

Grande, muy grande... y no precisamente por sus 44 años, sino por haber sido un gran portero. Un portero de época, de esos que mezclaba muy bien la técnica individual de los guardametas de los 80 y 90, con los de la actualidad. José de Jesús Corona indudablemente debe estar dentro de los diez mejores porteros mexicanos en la historia de nuestro futbol. Este domingo, el nacido en Guadalajara y canterano del Atlas jugó su último partido como profesional (aunque solo fue de manera simbólica, ya que inició y fue sustituido al minuto diez por Toño Rodríguez) tras veintidós años de una "casi impecable" carrera profesional. Eso de "casi impecable" es literal porque tuvo dos incidentes que lo marcó tajantemente: el primero fuera de las canchas y famoso por lo ridículo de la mentira que intentó hacer creer, fue la pelea saliendo de un bar en su ciudad natal en donde dijo que el agresor había sido su PRIMO.

El segundo, fue en la cancha del CLUB MORELIA, cuando en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2011 le dio un cabezazo contundente al preparador físico del equipo local, además, exactamente frente a una cámara de televisión. Ambos incidentes lo terminaron marginando de lo más importante y preciado para un futbolista (claro, a excepción de Carlitos Vela jajaja), la SELECCIÓN NACIONAL. Tras el primer suceso, se perdió un Mundial que tenía prácticamente asegurado por el nivel que mostraba (el del 2010 en Sudáfrica) y tras el segundo, se perdió la Copa Oro del 2011.

Además de estos severos castigos, por supuesto, recibió sanciones de la Liga y de su propia directiva (Cruz Azul). Bueno, decidí citar primero lo malo del famoso CHUY porque la gran, gran, gran mayoría de su trayectoria en la portería ha sido exitosa. Adentrándonos en ella, JJ CORONA debutó en el 2003 con el ATLAS pasando luego por TECOS en donde obtuvo un subcampeonato de Liga, eso lo hizo brincar a CRUZ AZUL acreditándose los mayores logros profesionales empezando por la obtención de la "buscada, tardada y tan ansiada NOVENA ESTRELLA", además de dos Copa México, dos Supercopa, un Campeón de Campeones y una CONCACHAMPIONS.

Desde el 2023 y hasta su retiro el pasado domingo, defendió los colores de los Xolos de Tijuana. Siendo portero de Tecos reforzó a las Chivas en la Copa Libertadores de América del año 2005, siendo fundamental con sus atajadas en aquella memorable serie frente al BOCA JUNIORS además, eliminándolos en la mismísima "Bombonera" de Bs. As. Con Selección Nacional Mayor fue a tres mundiales (2006, 2014 y 2018), aunque en ninguno alcanzó a jugar. Acudió también a varias Copas Oro y otras tantas Copas Confederaciones. Formó parte de las selecciones menores desde Sub 17, pasando por Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Preolímpicos, terminando nada más y nada menos que consiguiendo la "medalla de oro" en los JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 en donde fue el portero titular y uno de los principales refuerzos de dicha selección.

Indudablemente que JOSÉ DE JESÚS CORONA, más allá de los gustos y preferencias de ustedes queridos amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, será recordado como uno de los GRANDES porteros de nuestro futbol. ¿Por delante y/o por detrás de quién?... ahhhh caray, eso se los dejo a ustedes, arriba ya lo clasifiqué y me quedo con ello. Abrazo querida banderaaaaa y muchas gracias por su amable atención, como siempre. Hasta la próxima, ¡saludos!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*