El apunte del director: a este Toluca de época le falta el América

La suma de juego espectacular, ese que se vuelve imborrable en la memoria de la afición sin importar los colores, y la conquista continua de títulos trascendentes entrega como resultado un equipo de época. Este Toluca del Turco Mohamed está casi en esa categoría, encontró el futbol champaña y es monarca mexicano indiscutido. Casi.

El único que puede frenarlo hoy es América, al que ya venció por sendas coronas, es cierto, pero la resurrección y necedad de la escuadra de Jardine, que está en posición de reclamar su trono de grandeza lo vuelven en el último escalón para que estos Diablos Rojos validen que son un equipo de época. La Final de Liga MX que se está cocinando será épica.

Las Águilas, entre Toluca y Alexis

El mejor jugador de estos Diablos Rojos estuvo a nada de no seguir, pero lo hizo y comprometido. Alexis Vega se ha encumbrado como el ídolo, ganador y líder, que soñaba Chivas. En Toluca encontró felicidad de nuevo, madurez y un nivel como pocos. América lo detectó y se volvió la gran razón por la que no renovaba el '9' escarlata.

Desde la Liguilla anterior, antes de alzar el título del Clausura 24, la directiva roja supo que el representante de Alexis, Alex López de Pitz Group, el promotor de cabecera de las Águilas y sus mejores figuras mexicanas, recibió propuesta del Nido e intentó convencer a Vega de cambiar colores por el amarillo. Sin embargo, la negociación para extender contrato evidenció la voluntad del futbolista para seguir en la casa que lo vio nacer.

… sigue comprometido hasta 2029

Toluca también hizo un gran esfuerzo al mejorar condiciones y ambas partes acordaron mantener el compromiso: su primer contrato para volver al Infierno estableció cláusulas de conducta y de cuidado físico, pero las respetó por completo y no se tuvieron que activar. Alexis se comprometió, se disciplinó, maduró. En el gimnasio sigue con un trabajo específico, quiere estar bien.

Al negociar, ambas partes acordaron que las cláusulas se mantuvieran, para demostrar en blanco y negro ese compromiso. El club puso de su parte y Vega de la suya para firmar renovación hasta 2029. Alexis y Toluca aún tienen mucho por ganar juntos y hacer un equipo de época.