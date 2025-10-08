Egipto clasifica al Mundial 2026 tras vencer a Yibuti con doblete de Mohamed Salah

Egipto clasificó a la Copa del Mundo 2026 tras vencer 0-3 a Yibuti. Con doblete de Mohamed Salah, los dirigidos por Hossam Hassan aseguraron su lugar para la justa del próximo año, luego de un ciclo de ausencia, pues no participaron en Qatar 2022.

Egipto festeja | X: @EgyptNT

Así fue el triunfo de Egipto ante Yibuti

Mohamed Salah se convirtió en la figura del encuentro al impulsar a su equipo con dos anotaciones, además de su constante desequilibrio a la defensa rival, lo que abrió espacios para que sus compañeros pudieran acompañar en el ataque.

Con 23 puntos obtenidos, Egipto se quedó con el liderato del Grupo A, con todavía una última fecha por disputarse, por lo que fueron dominantes en las clasificatorias. Por otro lado, Yibuti permanece en último lugar con únicamente un punto.

Ibrahim Adel fue quien abrió el marcador en el Larbi Zaouli Stadium, en Casablanca, Marruecos. Posteriormente, Salah definió con parte externa para aumentar la ventaja en el primer tiempo. Egipto lo tomó con calma ya con el resultado a favor.

Salah festeja | X: @EgyptNT

Fue hasta el 84’ que Mohamed Salah sentenció el triunfo para Egipto con una definición bombeada. Pese a que en el papel ya eran favoritos, los dirigidos por Hossam Hassan demostraron su dominio en la clasificatoria al Mundial 2026.

¿Cuántas veces ha ido Egipto a un Mundial?

Será la cuarta participación en la Copa del Mundo. La primera ocurrió en 1934, posteriormente en 1990 y la última en Rusia 2018, ya en la época en la que una de sus máximas figuras estaba en acción, Mohamed Salah.

Con esta clasificación, Egipto se convierte en una de las primeras selecciones africanas en asegurar su boleto al Mundial de 2026, lo que refuerza el proyecto de Hossam Hassan al frente del equipo. El técnico ha logrado consolidar un grupo equilibrado entre experiencia y juventud, con Salah como principal referente y líder dentro del vestidor.

La afición egipcia celebró con entusiasmo el regreso de su Selección al máximo escenario del futbol internacional, luego de la ausencia en Qatar 2022. El objetivo ahora será superar la fase de grupos, algo que Egipto no ha conseguido en sus anteriores participaciones mundialistas.

Egipto festeja gol | X: @EgyptNT