Oficial: Villarreal vs Barcelona de LaLiga se jugará en Miami, Estados Unidos

Oficialmente un partido de LaLiga se jugará fuera de España. La competencia informó que la Jornada 17 del torneo entre Villarreal y Barcelona se jugará el 20 de diciembre de 2025 en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida, Estados Unidos, lo que representa un hecho histórico.

En acción | AP

¿Por qué el Villarreal vs Barcelona se jugará en Miami?

Después de algunos rumores sobre la posibilidad de que un partido de liga se juegue en otro país, finalmente es realidad y el primero será con el Barcelona como protagonista. Entre la polémica por la decisión, el presidente de LaLiga, Javier Tebas habló al respecto.

“Este partido es un paso histórico que lleva a LaLiga y al futbol español a un nuevo nivel. Entendemos y respetamos las inquietudes que esta decisión pueda suscitar, pero es importante ponerlo en contexto: este es solo un partido de los 380 que componen la temporada. LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluyendo a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen la oportunidad de verlos en directo al menos una vez. Este partido busca acercar nuestro futbol a esa afición global sin disminuir nuestro compromiso con quienes lo disfrutan semana tras semana en los estadios de toda España”, dijo Tebas.

Barcelona en partido | AP

Para Villarreal, este partido es de suma importancia, especialmente por su búsqueda de llegar a nuevos mercados, lo que beneficiará a su expansión como marca. Cabe señalar que los abonados del club podrán viajar gratis a Miami, y en caso de que no deseen asistir recibirán un 30% de descuento en su abono.

Ahora, LaLiga deberá presentar una solicitud a la Federación Estadounidense de Futbol y a la Concacaf para finalizar el acuerdo. De acuerdo a ESPN, la FIFA no intervendrá en la decisión de las autoridades para dar luz verde.

Primer partido de liga fuera de España

El Villarreal vs Barcelona será el primer partido en la historia de una liga que se juegue en otro territorio. Cabe señalar que, otras competencias han hecho algo similar, como la Supercopa Italiana en Arabia Saudita.

“Estamos deseando reencontrarnos con todos nuestros aficionados en Estados Unidos y agradecemos a LaLiga la oportunidad de acercarnos a uno de los mercados estratégicos clave del Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que inspira el FC Barcelona. Como club global con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con nuestra afición internacional, especialmente en un mercado clave como Estados Unidos. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una comunidad azulgrana tan fuerte, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al más alto nivel”, aseguró Joan Laporta, presidente del conjunto culé.

El Hard Rock Stadium será sede para el Mundial 2026, por lo que también este partido puede ser un preparativo para albergar la justa. Con capacidad para más de 65 mil espectadores, el evento promete ser un hecho histórico.

Yamal en acción | AP