"Depende de él": Xavi Hernández cree que Lamine Yamal puede ser uno de los 'genios' del futbol

Desde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, mucho se ha especulado sobre quiénes serán las nuevas figuras del futbol internacional. Y actualmente, Lamine Yamal empieza a consolidarse como una de esas promesas mundiales y, sobre todo, de Barcelona.

Sin embargo, para Xavi Hernández, el camino todavía tiene que recorrerse. Fue el exentrenador blaugrana quien se encargó de debutar a Lamine hace dos años, en la goleada 4-0 de los culés contra Real Betis, cuando el jugador tenía 15 años y 290 días.

Lamine debutó hace dos años | INSTAGRAM: @lamineyamal

"Con 15 ó 16 años, regateaba a profesionales, e incluso en los entrenamientos, en el cuerpo técnico nos preguntábamos a menudo quién era el mejor, y prácticamente todos los días, o casi, era él", recordó Xavi en entrevista con Cronache di Spogliatoio.

Xavi comparó a Yamal con otras figuras

En ese mismo tenor, el estratega se aventuró y comparó lo del astro de Rocafonda con otros jugadores que han pasado por Barcelona. "Lamine Yamal hacía cosas especiales, cosas que sólo verías hacer a Neymar, Messi, jugadores de ese calibre".

Xavi fue quien debutó a Lamine | CAPTURA

"Lo vi listo y no tuve miedo. Él tampoco tenía miedo, no tenía complejos, puede marcar la diferencia; lo que hace a su edad es maravilloso", reiteró el estratega, quien consideró que lo que pueda pasar en el futuro está en manos solo de Yamal.

"Lamine Yamal es un elegido, podría ser uno de los genios de la historia del fútbol y depende de él, de su ambición, de su pasión", reiteró Xavi, quien por ahora no tiene definido su futuro en los banquillos.

Xavi destacó el talento de Yamal | AP

¿Pudo salir Xavi de Barcelona?

Por otra parte, en la misma entrevista, el exmediocampista reconoció que un par de veces pudo salir del club. "Estuve en conversaciones con Galliani; incluso vino a Barcelona con mi padre poco después de nuestra victoria en el Mundial Sub-20 de Nigeria en 1999".

"En el Barcelona, el equipo estaba prácticamente completo. Tuve la oportunidad de ir, pero no estaba del todo convencido. Tenía la opción de ir al Bayern de Múnich o al Inter. Pero mi prioridad siempre ha sido el Barcelona", sentenció.

Yamal se llevó los elogios por parte de Xavi | AP