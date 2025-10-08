Del Balón de Oro, a vender aspiradoras: El increíble giro de vida de Tomas Brolin

Tomas Brolin no fue un jugador cualquiera. En su corta pero brillante carrera, conquistó títulos de élite como la Copa de la UEFA, la Supercopa de Europa, la Recopa y la Copa de Italia con el legendario Parma de los 90. Además, alcanzó el cuarto lugar en el Balón de Oro, reconocimiento reservado para los más grandes.

Sin embargo, cuando parecía tener el mundo a sus pies, Brolin tomó una decisión que desconcertó a todos: se retiró del fútbol profesional con tan solo 28 años. ¿El motivo? No fue una lesión, ni una polémica. Fue algo mucho más insólito y genuino: el deseo de vender aspiradoras.

Brolin fue una joven promesa del Parma y de Suecia | INSTAGRAM: @tomasbrolin11

“Necesitaba algo más”: la mente inquieta de un campeón

En una entrevista reciente con La Gazzetta dello Sport, Brolin explicó el porqué de ese abrupto giro en su vida. "Estaba realmente cansado de entrenar a diario y tenía otros proyectos dándome vueltas en la cabeza. Siempre he sido muy curioso. Necesitaba algo más. Mi mente buscaba nuevas experiencias, y ser emprendedor me resultó útil".

Ese deseo de reinvención lo llevó a fundar su propia empresa basada en una idea completamente nueva para el diseño de aspiradoras. Lo suyo no fue un capricho, sino una convicción. "Fue ese impulso lo que me hizo no querer volver atrás nunca más".

Brolin fue campeón varias veces con Parma | INSTAGRAM: @tomasbrolin11

"En aquel entonces, todos me decían que a los 28 años era demasiado pronto para jubilarme, pero yo respondí: ‘Depende de lo que hayas hecho en esos 28 años’. Ya había logrado mucho. La vida es demasiado corta para hacer cosas aburridas. No hago cosas que no disfruto", añadió.

Emprender como nueva forma de superación

Lejos de ver el retiro como un final, Brolin lo vivió como una nueva etapa de crecimiento. Aprendió desde cero un oficio completamente distinto, enfrentando el desafío con el mismo espíritu competitivo que lo llevó a brillar en las canchas.

"Descubrí un mundo nuevo, aprendí un oficio y me volví a desafiar. Ahora, si lo pienso, llego a la conclusión de que siempre he querido superarme en todos los aspectos. Lo hice con el fútbol, lo hice con los negocios".

Le decisión de Brolin sorprendió a más de uno | INSTAGRAM: @tomasbrolin11

¿Sigue siendo futbolero?

Aunque hoy vive una vida muy alejada del césped, Brolin no reniega de su pasado. De hecho, sigue siendo un fiel seguidor del Parma, club al que guarda profundo cariño.

"Veo los partidos que me interesan, observo a los jugadores, no me pierdo ni un solo partido del Parma, porque ese club ha permanecido en mi corazón. Pero no puedo decir que no podría vivir sin el fútbol. Sería una mentira y me considero una persona honesta".

La historia de Brolin se ha hecho viral | INSTAGRAM: @tomasbrolin11