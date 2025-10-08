OFICIAL: DT de Costa Rica renuncia en plena Fecha FIFA

El panorama de la Selección Femenina de Futbol de Costa Rica se ha clarificado, aunque el reto de encontrar un nuevo timonel se intensifica. La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) ha hecho oficial la salida de José Benito Rubido Vidal como director técnico, información que había circulado en días recientes.

José Benito Rubido Vidal, exentrenador de Costa Rica Femenil | FCRF

Según el comunicado oficial de la FCRF, el técnico dejará su cargo a partir del próximo 14 de octubre, citando "motivos personales y profesionales" como la razón de su dimisión, lo que coincide con los reportes previos sobre una nueva oportunidad laboral en el extranjero.

La FCRF agradece y busca reemplazo

La Federación aprovechó el comunicado para agradecer la labor de Rubido Vidal. "La Federación agradece a Rubido por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante los años al frente de la Tricolor, así como por su apoyo y respaldo al desarrollo de las selecciones menores."

Comunicado FCRF | X: @@fedefutbolcrc

Sin embargo, el tiempo apremia. La FCRF ha asegurado que "en los próximos días, la FCRF dará a conocer quién asumirá el puesto de seleccionador nacional de la mayor femenina de Costa Rica."

La renuncia deja al equipo en una encrucijada crítica. El nuevo cuerpo técnico debe ser nombrado con urgencia, ya que la Sele tiene programado el inicio de su camino premundialista y preolímpico en noviembre. Costa Rica deberá prepararse a contrarreloj para enfrentar a rivales como Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán en busca de un cupo para el Campeonato Femenino de CONCACAF 2026.

Costa Rica Femenil se queda sin DT | FCRF