Gilberto Mora acepta la responsabilidad del Tri: "Tenemos para ser Campeones del Mundo"

La Selección Mexicana Sub-20 dio un paso firme hacia las semifinales del Mundial de la categoría tras golear al anfitrión, Chile, y uno de los referentes del equipo, Gilberto Mora, no dudó en colocar al Tri como candidato al título.

En entrevista para TUDN, el joven de apenas 16 años destacó la fortaleza del grupo dirigido por Eduardo Arce y resaltó la unión que existe entre sus compañeros, un factor que considera clave para llegar lejos en el torneo.

Gilberto Mora quiere ser campeón del mundo | MEXSPORT

"Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte... yo creo que tenemos para ser campeones del Mundo", comentó Mora.

El delantero registra hasta ahora tres goles y dos asistencias en el certamen y en el duelo ante Chile sumó un nuevo pase para gol. A pesar de ser el jugador más joven de todo el campeonato, Mora aseguró que no siente presión adicional y que su prioridad es disfrutar y contribuir al equipo.

"Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo", añadió.

Gilberto Mora brilla con el Tri | MEXSPORT

Además, Mora subrayó la importancia de la cohesión del grupo:

"Muy contento de estar con este grupo, somos como una familia y se nota mucho en el día a día que estamos más unidos y eso se refleja dentro del campo"

Con esta victoria, México se instala entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 y, gracias a jugadores como Gilberto Mora, la ilusión por el título se mantiene más viva que nunca.

La unión de la Selección Mexicana | MEXSPORT