Gilberto Mora acepta la responsabilidad del Tri: "Tenemos para ser Campeones del Mundo"

La joya de 16 años no se achica y sueña con llevar a México a ser campeón del mundo Sub 20

Gilberto Mora acepta la responsabilidad del Tri: &quot;Tenemos para ser Campeones del Mundo&quot;
Gilberto Mora, joya de la Selección Mexicana | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
7 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana Sub-20 dio un paso firme hacia las semifinales del Mundial de la categoría tras golear al anfitrión, Chile, y uno de los referentes del equipo, Gilberto Mora, no dudó en colocar al Tri como candidato al título.

En entrevista para TUDN, el joven de apenas 16 años destacó la fortaleza del grupo dirigido por Eduardo Arce y resaltó la unión que existe entre sus compañeros, un factor que considera clave para llegar lejos en el torneo.

Gilberto Mora quiere ser campeón del mundo | MEXSPORT
Gilberto Mora quiere ser campeón del mundo &nbsp;| MEXSPORT

"Cada día se nota más la unión que tenemos, se ha hecho una selección muy fuerte... yo creo que tenemos para ser campeones del Mundo", comentó Mora.

El delantero registra hasta ahora tres goles y dos asistencias en el certamen y en el duelo ante Chile sumó un nuevo pase para gol. A pesar de ser el jugador más joven de todo el campeonato, Mora aseguró que no siente presión adicional y que su prioridad es disfrutar y contribuir al equipo.

"Yo trato de disfrutar en el campo, no siento presión al jugar, me gusta divertirme y jugar para el equipo. Voy a tratar de seguir así para el servicio del equipo", añadió.

Gilberto Mora brilla con el Tri | MEXSPORT
Gilberto Mora brilla con el Tri | MEXSPORT

Además, Mora subrayó la importancia de la cohesión del grupo:

"Muy contento de estar con este grupo, somos como una familia y se nota mucho en el día a día que estamos más unidos y eso se refleja dentro del campo"

Con esta victoria, México se instala entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 y, gracias a jugadores como Gilberto Mora, la ilusión por el título se mantiene más viva que nunca.

La unión de la Selección Mexicana | MEXSPORT
La unión de la Selección Mexicana | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?

Selección Mexicana | 07/10/2025

¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?
Medios chilenos minimizan goleada del Tri en el Mundial Sub 20: 'Al menos no fueron 7'

Selección Mexicana | 07/10/2025

Medios chilenos minimizan goleada del Tri en el Mundial Sub 20: 'Al menos no fueron 7'
Alexis Gutiérrez se siente orgulloso de que la selección tenga una base americanista

Selección Mexicana | 07/10/2025

Alexis Gutiérrez se siente orgulloso de que la selección tenga una base americanista
Te recomendamos
¿Quién será el rival de México y cuándo jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?
Selección Mexicana
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 