Medios chilenos minimizan goleada del Tri en el Mundial Sub 20: 'Al menos no fueron 7'

A los Cuartos de Final. México no sólo se instaló entre los mejores ocho equipos del mundo, sino que lo hizo goleando al local Chile en los Octavos de Final. El equipo azteca venció 4-1 a los sudamericanos ocasionando diversas reacciones entre los medios chilenos.

Previo al partido, la prensa chilena se volvió punto focal en nuestro territorio debido a una burla en contra de Gilberto Mora. El medio andino Desde La Tribuna lanzó una foto donde se veía a Mora como fruta, mientras que un jugador chileno lo convertía en mermelada. Además, recordaron la goleada histórica de 7-0 en la Copa América de 2016.

Golearon a Chile | MEXSPORT

¿Cómo reaccionó el medio chileno?

Tras el 4-1 en Octavos, el mismo medio no tardó en reaccionar. El medio aceptó la derrota describiendo el partido comentando "Chile no pudo ante la buena selección mexicana". Además, recordaron su polémica publicación sobre la 'mermelada de mora' y dieron marcha atrás al comentar, "Al final fue mermelada de chile".

A pesar de los comentarios iniciales, también parece que minimizaron la derrota recordando de nueva cuenta aquel resultado abultado en la Copa América de Estados Unidos. Con la frase "AL MENOS NO FUERON 7 (?)", el medio comparó ambos partidos.

Aceptaron la derrota | INSTAGRAM

Otras reacciones

Otros medios reconocieron que México fue superior a los chilenos y destacaron el mal partido de su equipo. La Tercera tituló el resultado como, "Papelón en Valparaíso", destacando el nivel del cuadro azteca. Emol por su parte comentó que, "Chile fue vapuleado por México", asegurando que fueron humillados por el rival y demostraron un nivel muy 'pobre'.

Sobre las mismas líneas, Redgol criticó al equipo recordando los malos resultados en la Fase de Grupos. Este mismo sentimiento lo compartieron medios como 'BioBio Chile", "En cancha" y "Al Aire libre". La mayoría de los medios destacaron que, su equipo fue "humillado", por la selección Mexicana.

Reconocieron la "humillación" | CAPTURA

México sigue avanzando

El Tri por su parte, mantuvo el invicto y sigue avanzando en el torneo. Tras eliminar a Chile en los Octavos de Final, el equipo ahora espera rival en la siguiente ronda. El ganador entre Argentina (líder del grupo D) y Nigeria (tercero del grupo F), se medirá a México en la siguiente ronda.

El encuentro de México se disputará el próximo sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas del centro de México.

Buscan el título | MEXSPORT