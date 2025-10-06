¿Gilberto Mora va por récord? ¿Quién es el mexicano con más goles en la historia del Mundial Sub 20?

La sensación del fútbol mexicano, Gilberto Mora, no deja de asombrar al mundo. A sus jóvenes 16 años, el talentoso mediocampista se ha convertido en la figura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20, y tras una brillante fase de grupos, está a punto de inscribir su nombre en los libros de récords nacionales.

Gilberto Mora, estrella de la Selección Mexicana Sub 20 | MEXSPORT

Mora, que ha demostrado una madurez y capacidad goleadora inusual para su edad, registra ya 3 goles en el torneo. Esta marca lo coloca a tiro de piedra de un récord que ha permanecido intocable por más de tres décadas.

Gilberto Mora por el récord de Pedro Pineda

El récord del mexicano con más goles en una edición del Mundial Sub 20 pertenece a Pedro Pineda. El excanterano de las Chivas de Guadalajara alcanzó los 4 goles en la edición de 1991 celebrada en Portugal, donde el Tri cayó eliminado en Cuartos de Final ante la selección anfitriona.

Con la fase de grupos ya superada, Gilberto Mora solo necesita anotar un gol más para empatar el histórico registro de Pineda, y dos para superarlo y establecer una nueva marca. La nación futbolística está expectante ante lo que el "niño maravilla" pueda lograr en la fase de eliminación directa.

Pedro Pineda, mexicano con más goles en Mundial Sub 20 | MEXSPORT

Gilberto Mora apunta a doble Mundial Sub-20

Incluso si Gilberto Mora no lograra batir el récord en esta edición, el futuro sigue siendo prometedor para la joven estrella. Gracias a su precoz debut y corta edad, Mora podría ser elegible para el próximo Mundial Sub 20 de 2027, que se llevará a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Para ese torneo, Gilberto Mora contaría con 19 años, aún cumpliendo con el límite de edad, lo que le daría una segunda oportunidad de oro para perseguir la marca histórica y consolidarse como una de las máximas promesas de la historia reciente del fútbol mexicano.

Gilberto Mora registra tres goles en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT