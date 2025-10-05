Mateo Levy evoluciona bien y podría volver antes de lo esperado tras conmoción cerebral

Buenas noticias para la Selección Mexicana Sub-20 y para el Cruz Azul. El mediocampista Mateo Levy, quien sufrió una conmoción cerebral durante el último partido del combinado nacional en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, evoluciona favorablemente y podría regresar antes de lo esperado a las canchas, según reportes recientes.

El incidente ocurrido durante el encuentro ante Marruecos, que terminó con victoria para México por 1-0, generó gran preocupación debido a la manera en que el jugador salió del campo, inmovilizado y con collarín; sin embargo, el propio cuerpo médico del equipo y fuentes cercanas al plantel confirmaron que el futbolista se encuentra estable y recuperándose de forma positiva.

Levy tuvo que abandonar el campo con collarín | MexSport

Levy mejora y podría volver para la siguiente fase

De acuerdo con información del periodista Adrián Esparza Oteo, de TUDN, a Mateo Levy le será retirado el collarín en las próximas horas, tras una evaluación médica que arrojó resultados favorables. Además, su evolución ha sido tan buena que existe la posibilidad de que pueda reaparecer en los Cuartos de Final, siempre y cuando México logre avanzar a dicha instancia del torneo.

El reporte señala que el jugador ha respondido bien a los tratamientos y que se mantiene bajo estricta observación del cuerpo médico. Aunque no hay prisa por adelantar su regreso, la intención del cuerpo técnico encabezado por Adrián Sánchez es tenerlo disponible en caso de que su recuperación continúe con el mismo ritmo positivo.

Levy se recupera de manera oportuna | MexSport

“Mateo Levy evoluciona bien y en breve le retirarán el collarín. El jugador del Cruz Azul podría estar listo antes de lo planeado para la siguiente fase del Mundial Sub-20”, informó Esparza Oteo a través de sus redes sociales, generando optimismo entre los seguidores del combinado nacional.

Un susto que encendió las alarmas

El momento de la lesión ocurrió al minuto 27 del duelo ante Marruecos, cuando Levy chocó con el jugador marroquí Naïm Byar durante un tiro de esquina. El impacto fue tan fuerte que el mexicano quedó inconsciente por algunos segundos, lo que obligó a los cuerpos médicos a ingresar de inmediato al terreno de juego y retirarlo en camilla con un collarín para evitar cualquier complicación.

Levy encendió las alarmas en el partido ante Marruecos | MexSport

Afortunadamente, las evaluaciones posteriores confirmaron que no hubo daños graves, aunque el futbolista permaneció en observación durante las siguientes horas. El cuerpo técnico decidió darle descanso total durante el fin de semana, mientras el resto del equipo recibió un breve periodo libre antes de volver a la concentración.

Este domingo, los seleccionados aprovecharon su tiempo con familiares, mientras que Levy realizó trabajo diferenciado junto al preparador físico Elías Montiel, con el objetivo de acelerar su regreso y llegar en las mejores condiciones posibles para los Octavos de Final.

México buscará su pase ante el anfitrión

La Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará este martes 7 de octubre a Chile, el anfitrión del torneo, en un partido correspondiente a los Octavos de Final del Mundial Sub-20. Ambos equipos avanzaron como segundos lugares de sus grupos, por lo que se espera un enfrentamiento muy parejo y de alta intensidad.

Levy no regresaría de manera inmediata pese a su recuperación | MexSport

El combinado nacional llega motivado tras su triunfo ante Marruecos, y con la posibilidad de contar nuevamente con Mateo Levy, quien ha sido uno de los jugadores más importantes en el esquema del Tricolor juvenil. En caso de avanzar, México enfrentaría en Cuartos de Final al ganador entre Alemania y Nigeria.