Obed Vargas vive un sueño; de campeón ante Messi a destacar con México en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana firmó su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; el Tri venció a Marruecos para catapultarse desde el segundo puesto rumbo a la ronda de eliminación directa en donde se enfrentará a Chile.

Sin embargo, hay un jugador ha vivido un sueño en las últimas semanas, pasando de ganarle una final a Lionel Messi a disputar el presente certamen en Sudamérica, ante los ojos del mundo que sigue de cerca a las futuras generaciones.

Obed Vargas con el Tri l AP

El mexicoamericano resaltó su sentir con los vivido recientemente dentro de la cancha desde aquella victoria con Seattle Sounders sobre el Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup 2025, algo que no ha pasado desapercibido

“Fue un momento muy especial en mi carrera. No sé cuánta gente le ha ganado una final a Messi, pero feliz por el grupo, el equipo que hizo un gran trabajo”, resaltó Obed Vargas en una entrevista con AS México.

Obed Vargas con el Seattle Sounders l AP

La fortaleza de la familia

El padre de Obed Vargas resaltó el acompañamiento de la familia del chico mientras disputa el Mundial Sub-20: “Muy bonito tener a la familia acá, ese también fue gran sueño de él: jugar. Entonces, sé que él también está viviendo este sueño por mi parte. Estoy feliz por eso y ojalá que podamos llegar lejos en el Mundial”.

Mundial Sub-20 l AP

¿Cuál es el presente de Obed Vargas?

Obed Vargas, es uno de los jugadores de mayor peso con la actual Selección Mexicana que se encuentra disputando el Mundial Sub-20, el mediocampista mexicoamericano ha disputado los primeros tres partidos, pese a que no ha anotado, su calidad vislumbra.

En este 2025 el jugador del Seattle Sounders ha disputado un total de 38 partidos con el conjunto de la MLS; entre MLS, Leagues Cup, Copa de Campeones de la Concacaf y el Mundial de Clubes, sumando más de 3 mil 300 minutos sobre la cancha.

Hasta el momento cuatro goles con su equipo y dos asistencias, ahora se enfoca dejar buenas sensaciones dentro del Mundial de la categoría para volver con su equipo que sigue disputando la temporada regular en la MLS.

MLS l AP