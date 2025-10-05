Mundial Sub-20: Partido de Octavos de Final de México contra Chile cambió de horario

Con una sufrida victoria 0-1 ante la Selección de Marruecos este sábado, la Selección Mexicana de Eduardo Arce selló su boleto a Octavos de Final en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025. La joya de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, hizo el único gol del compromiso desde los once pasos, tercero en su cuenta individual.

Gracias al triunfo, el Tri clasificó como segundo del Grupo C y ahora se enfrentará al segundo del Grupo A, que es la selección anfitriona, Chile. Los andinos empataron con Egipto en puntos, diferencia de goles y goles a favor, pero avanzaron a Fase Final por el criterio de Fair Play.

México tuvo un sufrido triunfo contra Marruecos | MEXSPORT

El partido de México contra Chile cambió de fecha

Originalmente, el compromiso entre selecciones latinoamericanas estaba previsto como el primero de los Octavos de Final, el próximo jueves 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, ahora se recorrió a las 17:00 horas, 20:00 horas en Chile.

El motivo del cambio, según los reportes, es para favorecer a la afición local y que más personas puedan asistir al Estadio Elías Figueroa Brander. De esta forma, la Selección de Ucrania inaugurará los Octavos de Final, todavía con rival por confirmar.

La FIFA confirmó el cambio de su horario en su página | CAPTURA

¿Cómo les ha ido a México y Chile en el Mundial Sub-20?

En seis participaciones, el mejor resultado que han tenido los andinos es el tercer lugar que lograron en la edición de 2007, celebrada en Canadá, en la cual se impusieron 0-1. Arturo Vidal y Alexis Sánchez son figuras destacadas que salieron de aquella generación.

La última participación de Chile en el torneo juvenil fue en Turquía 2013, en la cual quedó eliminada en Cuartos de Final, por marcador 4-3 en tiempo extra contra Ghana. Nico Castillo, Diego Valdés e Igor Lichnovsky fueron jugadores de aquel grupo.

El Tri tratará de sorprender a los locales | MEXSPORT

En cuanto a la Selección Mexicana, su mejor resultado fue el subcampeonato en Túnez 1977, mientras que en la era actual fue el tercer puesto de Colombia 2011, al imponerse 3-1 a Francia. Néstor Araujo, Jorge Enríquez, Diego Reyes, Érick Torres y Ulises Dávila estuvieron en aquel grupo.

En su más reciente participación, Polonia 2019, el Tri quedó eliminado en Fase de Grupos con tres derrotas, un gol anotado y seis recibidos. Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Diego Lainez y José Juan Macías estuvieron en aquella generación que sufrió el escandaloso fracaso.

Chile buscará imponerse como local ante México | MEXSPORT