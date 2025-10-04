"Los muchachos se lo merecen": Eduardo Arce tras el pase de México a Octavos de Final

La Selección Mexicana Sub-20 consiguió un resultado clave en el Mundial de Chile Sub-20 tras imponerse a Marruecos en la última jornada de la Fase de Grupos. Con esta victoria, el equipo dirigido por Eduardo Arce aseguró su pase a los Octavos de Final, cumpliendo así su primer gran objetivo en el torneo.

El Tricolor mostró un rendimiento sólido y ordenado, superando en intensidad y propuesta ofensiva a un combinado marroquí que llegaba con aspiraciones similares.

México en el partido | MEXSPORT

Eduardo Arce destaca el carácter de su equipo

Tras el silbatazo final, Eduardo Arce no ocultó su satisfacción por el desempeño de sus dirigidos. "Esto es futbol y hay que seguir trabajando para seguir ganando. Se lo merecen, es un grupo estupendo, que trabaja, que es muy valiente para jugar", señaló el estratega nacional.

Arce también resaltó la dificultad del grupo en el que se encontraba México, compartiendo sector con potencias de distintas confederaciones. "Sabíamos que enfrentar a estas tres naciones iba a ser un reto muy complicado y el equipo se plantó, se supo manejar los momentos de tensión y sacamos el primer objetivo que era entrar dentro de los ocho", añadió.

Eduardo Arce | MEXSPORT

¿Qué sigue para la Selección Mexicana Sub-20?

Con el boleto a Octavos asegurado, México ya piensa en Chile. La mentalidad dentro del grupo es clara: competir al máximo y buscar trascender en la fase de eliminación directa. El siguiente duelo será crucial para medir la capacidad del equipo en partidos de alta presión.

El cuadro mexicano buscará su pase a Cuartos de Final ante el anfitrión, quien generó un par de dudas tras solo ganar un partido en la Fase de Grupos. Los chilenos tratarán de hacer valer su localía, aunque no se notó mucho en los primeros juegos del certamen.

Eduardo Arce | MEXSPORT

Padilla y el grupo, listos para nuevos retos

Por su parte, Yael Padilla, jugador de Chivas y una de las figuras de esta Selección, aseguró que el grupo está preparado para lo que venga. "Esto es un Mundial. Es lo máximo que hay en el futbol. Obvio que el nivel es altísimo, pero estamos preparados para eso y más".

La victoria ante Marruecos no solo significa avanzar de ronda, sino también consolidar la confianza de un grupo joven que ha demostrado personalidad en escenarios exigentes. Con Arce al mando y jugadores comprometidos, México ilusiona a su afición en el Mundial Sub-20.

Por la historia | MEXSPORT